Kunsthistoriker, forfatter, foredragsholder og samfunnsdebattant Tommy Sørbø sier at ytringsfriheten er truet. Ikke på grunn av statskupp eller okkupasjon, men rett og slett på grunn av tidsånden.

– Eller kanskje rettere sagt på grunn av oss selv, og vår egen redsel for hva andre måtte mene om oss, skriver han i Nettavisen.

Han sier at en sivilisasjon er trenger sensur. Freud sa at veien fra naturtilstanden til sivilisasjonen, er avhengig av at vi kan kontrollere drifter og begjær. Vi kan ikke alltid gjøre eller si hva vi føler.

Men fornuften har ikke like gode vilkår overalt, forteller Sørbø, og det særlig på sosiale medier. Der er ofte mye følelser og fornemmelser enn argumenter. Det oppstår en gruppedynamikk, alle vokter på alle slik at ingen bryter de uskrevne regler og normer.

Han bruker rockebandet «Indian Summer» som eksempel, de skulle spille konsert i Skien. Bandet består av godt voksne menn, og de kler seg ut som indianere. På Facebook krevde kulturprodusent Nicolay López en boikott av konserten. Han mente de drev kulturell appropriasjon. Han avslutter innlegget slik. «Her må dere gjøre noen endringer! Jeg spyr».

Han fikk mange kommentarer og likes. Det fører til at arrangøren lover å rydde opp og bandet informerer om at de skulle spille uten kostymer. Men dette var ikke nok. De krevde også at bandet skulle skifte navn.

En som var uenig var dramatikeren Fredrik Brattberg. Han sa at hvite må kunne spille svarte, og svarte spille hvite, siden teateret tross alt handler om å late som noe man ikke er. Men da fikk han som svar: «Håper arbeidsgiveren din ser alt dette».

Hvordan i all verden kom vi hit? spør Sørbø.

– Kunstnere, kulturarbeidere og sosialister har ofte stått i første rekke når det gjelder forsvar av ytringsfriheten. Jeg er redd det ikke er sånn lenger. Men noe av det mest skremmende er hvordan antirasister og virkelige rasister bruker hverandre for å rettferdiggjøre sin eksistens. Den dagen den pardansen tar slutt spørs det hvordan det står til med ytringsfriheten.

– Til slutt står vi kanskje der, som hummeren i hummerteina, og ser oss forundret omkring mens vi sier: Hvordan i all verden kom vi hit?

