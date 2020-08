annonse

annonse

Leger Uten Grenser møter intern kritikk for å være «institusjonelt rasistisk».

Dette kommer frem i et brev som er sendt til ledelsen, som rundt 1000 nåværende og tidligere ansatte har underskrevet.

I hovedsak dreier kritikken seg om at europeere dominerer viktige avgjørelser, at ikke-vestlige ikke får toppjobbene, og at avlønningen er urettferdig. Det skriver Bistandsaktuelt . Generalsekretær Erwin van’t Land i Leger Uten Grenser (MSF) i Norge sier at viktige endringer er på vei.

annonse

Les også: Leger uten Grenser-topp anklager KrF for å hate kvinner

The Guardian skriver at MSFs internasjonale president, Christos Christou, ønsker debatten velkommen. Han sier at det kan føre til at allerede vedtatte endringer skjer raskere. Det er uenighet innad organisasjonen om disse spørsmålene. Ledelsen i MSF i USA og MSF i Frankrike har hatt helt ulikt syn, ifølge nettavisa The New Humanitarian .

Protestene komme i kjølevannet av «Black Lives Matter»-bevegelsens demonstrasjoner, som har satt i gang en internasjonal debatt om rasisme. Nå har den nådd den internasjonale hjelpeorganisasjonen med over 65 000 ansatte og har som prosjekter i over 70 land.

annonse

Leger Uten Grenser fremstår som en organisasjon som kjemper for humanitære prinsipper. De er internasjonalt kjent under sitt franske navn, Médecins Sans Frontières, og forkortes gjerne MSF. Kritikken går også i at de viktige avgjørelsene tas i Europa og at europeere dominerer i organisasjonen.

Les også: Tidligere feltarbeider for Leger uten grenser: Å hente flyktninger fra Hellas nå er lønnsomt

Kritikken handler om at det er store lønnsforskjeller, og et skille mellom ansatte fra vestlige og ikke-vestlige land. De får sjelden lederoppgaver i organisasjonen. Men Erwin van’t Land i Leger Uten Grenser sier at Norge har en sentral rolle internasjonalt i organisasjonens ledergruppe.

– Vi ønsker endring og vi ønsker rask endring i riktig retning. Vi må bli en organisasjon der det ikke bare i teorien, men også i praksis, ikke kan være noen plass for rasisme, sier han til Bistandaktuelt.