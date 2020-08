annonse

annonse

Den danske innvandringsministeren Mattias Tesfaye vil at asylsøkere som kommer skal få et obligatorisk kurs om at et avslag betyr hjemreise.

– Jeg synes vi skal være mere direkte, enn vi er i dag, sier han til Jyllands-Posten og legger til.

– Det er for mange i asylsystemet som ender i avslag og det vet de selv, også. Da bør vi informere om det tidlig, for det tjener ingen å vente.

annonse

Les også: Dansk innvandringsminister: – Vi må erkjenne at integreringen ikke fungerer

Det koster rundt 400.000 norske kroner i året for en utvist asylsøker på et mottak eller utreisesenter i Danmark. I dag er det 1100 utviste asylsøkere i Danmark og 200 av dem har oppholdt seg i landet i over fem år.

Tesfaye ser etter løsninger for å bespare kostnader. Slik som at de reiser hjem frivillig.

annonse

Les også: Dansk sosialdemokrat: – Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen

Han sier er det er mange faktorer som spiller inn, men i første omgang handler det om at å få etablert et system som fungerer. Hjemreise skal være et satsingsområde. Men virusutbruddet har satt skapt noen utfordringer, men på sikt vil dette gi uttelling.

– Hver eneste gang utviste blir sent ut, er det penger spart, sier han.