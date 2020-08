annonse

Helseminister Bent Høie (H) har en tydelig advarsel til de unge om at Norge kan måtte stenge ned igjen hvis smitten fortsetter å blomstre opp i tiden fremover.

– Ingen unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det og sprer det uten å ville det, sier Høie på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag, ifølge NTB.

Høie viser til at private fester, studiestart og fadderuker har skapt utfordringer flere steder i landet den siste tiden.

– Jeg tror at du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg, men det rammer deg og det rammer dem og det du bryr deg om, sier han.

Dempe festingen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier på regjeringens pressekonferanse tirsdag at regjeringen vil ikke stanse fadderukene, men oppfordrer studentene til å droppe risikabel festing, ifølge NTB.

– En dempet fadderuke er en veldig god investering for å slippe å sitte alene med digital undervisning på hybelen resten av høsten, sa han.

Han mener diskusjonen om hvorvidt fadderukene må stanses eller ikke for å hindre smittespredning, er unyansert Det er viktig at nye studenter blir kjent med studiestedet og hverandre, understreker han.

– Bruk tiden godt til å bli kjent med nye venner, men dropp fester og risikabel oppførsel, sier Asheim.

Melby: – Skal mye til for å stenge ned skoler og barnehager igjen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at selv med lokal smittespredning bør barnehager og skoler være åpne så lenge som mulig, ifølge NTB.

Hun ønsker at hverdagen skal bli så normal som mulig for de unge nå som ferien er over.

Statsråden viser til trafikklyssystemet og understreker at gult nivå betyr at skoleklasser kan være samlet, samt at barnehager skal streve etter å ha et normalt åpningstilbud.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier Melby.