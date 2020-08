annonse

Ifølge Dagbladet har staten brukt over én milliard kroner mer på konsulenttjenester i år enn i samme periode i fjor. Finansminister Jan Tore Sanner (H) oppgir at staten har brukt 4,9 milliarder kroner på konsulenttjenester i løpet av årets første seks måneder. For 2019 var tallet 3,9 milliarder. Dagbladet skriver også at det reelle tallet er langt høyere, fordi statlige virksomheter driver nettobudsjettering som ikke er tatt med.

Det merkverdige i denne saken er at finansminister Sanner går rett i forsvar for økningen, men det burde da vitterlig ringt i alle bjeller på finansministerens kontor over et slikt merforbruk. Spesielt etter at finansminister Sanner har høstet stor kritikk fordi staten kjøpt konsulenttjenester i 2019 for 10 milliarder kroner.

Det første finansministeren bør gjøre er å sørge for at staten og regjeringen kutter all bruk av ekstern PR-rådgivning. Det må bli slutt på at skattebetalerne skal finansiere rådyre PR- og kommunikasjonsbyråer. Nesten 500 millioner (her har regjeringen oppgitt ulike tall, men opptil 700 millioner kroner) brukte staten på organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgiving i 2019. Dette er penger som kunne vært brukt på mennesker som sliter med økonomiske og psykiske utfordringer, og ikke til å fylle opp lommebøkene til godt betalte PR-rådgivere. Dessuten er det ikke behov for slike PR-rådgivningstjenester, siden samtlige departementer og direktorater har egne interne kommunikasjonsrådgivere.

Også Riksrevisjonen har ytret seg sterkt kritisk til statens bruk av konsulenter. I følge VG gransket Riksrevisjonen i 2017 statens omfattende bruk av konsulenter. Konklusjonen var at statlige virksomheter bruker konsulenter uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt. Rapporten konkluderer også med at statlige virksomheter har potensial til å bedre prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester.

Det er med andre ord mye å spare på å kutte i bruk av konsulenttjenester, og etter at statsminister Erna Solberg overtok regjeringskontorene i 2013 har også de offentlige utgiftene økt kraftig. I tillegg har antall statsråder i regjering økt og byråkratiet har est voldsomt ut. Pengene renner ut statskassen som aldri før. Koronakrisen har også medført at staten har måtte hente nesten 420 milliarder kroner fra oljefondet. Og mens inntektene stuper og utgiftene eskalerer, sier det seg selv at utgifter til dyre byråkrater og konsulenter er penger som kan få en bedre nytte andre steder. Også utgiftene til dagpenger er oppjustert med 44 milliarder kroner i år. Et eller annet sted må disse pengene hentes fra. Derfor må finansminister Sanner gjøre det eneste riktige: kutt den norske stats utgifter til byråkrati, og begynn med et dramatisk kutt i regjeringens bruk av konsulenttjenester. Rådyre PR- og kommunikasjonstjenester er det vi trenger alle minst i disse koronatider.