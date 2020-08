annonse

annonse

RealClearPolitics følger et gjennomsnitt av sju meningsmålinger i USA. De viser til dels svært sprikende resultat den siste uken og gir Joe Biden fra 3 til 13 prosentpoengs forsprang på Trump. Men samtlige målinger viser at Trump knapper inn.

Ifølge gjennomsnittet av de sju siste landsdekkende målingene, har Biden støtte fra 48,9 prosent av velgerne, mens Trump får støtte fra 42 prosent, en forskjell på 6.9 prosentpoeng. Tidligere i juli var avstanden hele 9 prosentpoeng. Her ser dere en visualiseringen av utviklingen. På det minste i 2020 hadde Biden en ledelse på 4 prosentpoeng.

Det er trolig coronakrisen og håndteringen av denne som skapte en tilbakegang for Trump fra mai til juli. Med coronakrisen kom også en økonomisk nedtur, som slår spesielt hardt ut på den sittende presidenten.

annonse

I USA er det valgmannstemmer som avgjør valget. I 2016 fikk Hillary Clinton flest stemmer totalt, men Trump vant klart flest valgmannstemmer fordi ha sikret seieren i nok delstater.

Viktige vippestater

Det er resultatet i de såkalte vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona, der demokrater og republikanere ligger jevnt og bytter på å trekke det lengste strået, som ofte avgjør hvem som vinner og som det er avgjørende å sette valgkampressurser inn på.

Også i vippestatene har Biden et forsprang, men langt knappere viser et gjennomsnitt av målinger i disse delstatene.

annonse

Ifølge gjennomsnittet leder Biden med fra 2 til 6,4 prosentpoeng i samtlige vippestater.

Er det systematiske feil i målingene?

I 2016 viste samtlige målinger feil resultat og Trump endte opp med å vinne. En faktor flere nevner er at folk rett og slett ikke vil eller tør si at de kommer til å stemme på Trump når noen ringer. Dette omtales som «shy voters».

Selskapet Democracy Institute prøver å ta høyde for dette i sitt utvalg og kommer til et annet styrkeforhold enn de konvensjonell målingene viser. I den siste målingen omtalt her på Resett viser at Trump leder med 48 mot 46 poeng på de nasjonale målingene.

Han har også økt ledelsen i vippestatene, og instituttet mener Trump ligger an til å vinne flere valgmannsstemmer enn i 2016, rapporterte Breitbart 2. august. 309 til Trump mot 229 for Biden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474