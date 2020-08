annonse

NRKs utenrikssjef, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, svarer på påstander fra Frps Jon Helgheim om at norsk medias Trump-dekning er «propaganda».

Etter at Jon Helgheim i forrige uke kalte TV 2s USA-korrespondent, Fredrik Græsvik, en løgnaktig journalist, har det kommet mange reaksjoner.

Helgheim mente at Græsvik spredte falske nyheter til sine følgere da han skrev at Trump ville «vrake demokratiet».

Her ser vi et grovt eksempel på fake news fra @UriksFredrik. I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av @realDonaldTrump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på @tv2nyhetene! https://t.co/gG98gomxyN — Jon Helgheim (@HelgheimJon) July 31, 2020

Hevnaksjoner

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, måtte til slutt svare for seg i et intervju om hun støttet Græsviks påstander om Trump, noe hun gjorde.

– Jeg har full tillit til Fredrik Græsvik, sa hun til Medier24.

Helgheim har ikke gitt seg i å kritisere media. I et innlegg på Facebook annonserte han han at han var blitt invitert til TV 2 for å snakke om Trump og medias USA-dekning.

– Jeg har tenkt å filleriste norske medier for å gjøre en elendig jobb i dekningen av amerikansk politikk, og spesielt Trump. Jeg er ingen stor Trump fan, men jeg forventer noenlunde journalistisk edruelighet, skrev han på Facebook.

Så fyrte han løs på nytt mot Fredrik Græsvik.

I april uttalte fake-news-Fredrik (TV2) dette:

«Dersom han (Trump) hadde inngått en slags kontrakt med oss, om at han skulle være hyggelig mot journalister, så hadde vi kanskje oppført oss finere tilbake, da hadde han sluppet å få gjennomgå så mye.»

– Politikere skal aldri inngå kontrakter med pressen om å være hyggelige mot dem. Pressen skal gjøre jobben sin og være ærlige, ikke drive hevnaksjoner og svertekampanjer. Jeg er lei av elendig dekning av amerikansk politikk!, skrev Helgheim.

Speile USAs samfunn

Helgheims angrep på pressens Trump-dekning har gjort noen journalister nyskjerrige. Nettavisen spurte flere nyhetsredaktører om Helgheims påstander. En av de var VG-redaktør Gard Steiro som «etterlyste» mer informasjon fra Helgheim hva han mente.

– Denne kritikken er veldig generell. Den dreier seg om alle norske mediers dekning av amerikansk politikk, og da blir det litt vanskelig å svare på den kritikken, sa Steiro til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter.

Også NRK ble spurt. Utenrikssjef i statskanalen, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hevdet NRK har en retningslinje om at de ansatte ikke skal mene noe om Trump når de rapporterer.

– Jeg mener generelt at vår fremste jobb i NRK er å speile det amerikanske samfunnet og forstå det innenfra, få ut stemmer, snakke med folk – både dem som liker ham og dem som ikke liker ham, sa Mikkelsen til Nettavisen.

– Vi som journalister skal ikke ut og mene noe om Donald Trump, sa Mikkelsen videre.

Hentet tilbake fra Midtøsten

Det er usikkert om Nettavisen tok kontakt med TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække for kommentar. Men det står ingenting i artikkelen om de prøvde å ta kontakt.

Fredrik Græsvik ble i 2014 hentet tilbake til Norge etter å ha vært utenrikskorrespondent i midtøsten. I en artikkel i Nettavisen ble det hevdet at Græsvik ble hentet hjem fordi han hadde «feil fokus».

TV 2 tilbakeviste disse påstandene og hevdet han var på «ferie», og at han ville dekke Midtøsten senere. Det skjedde imidlertid ikke, og Fredrik Græsvik ble til slutt sendt til USA for å dekke amerikansk politikk.