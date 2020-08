annonse

annonse

Kulturminister Abid Raja varsler nye tiltak mot «muslimhat». Nå skal regjeringen også «fremsnakke» muslimer, skriver Klassekampen.

– Vi fra regjeringens og politikernes side skal bli enda flinkere til å få fram at muslimer flest vil være integrerte i Norge og vil følge norsk lov. Muslimer flest er lojale og patriotiske, sier Raja.

Han tror ordenes kraft er undervurdert i Norge, og at politiske ledere har et spesielt ansvar. Det er Frp Raja henviser til når han beskriver sin holdning til ordet «snikislamisering».

annonse

– Når vi tar det ansvaret med å si at hatet ikke har noen plass, er det med på å utdanne og danne befolkningen, sier Raja.

– Ord som «snikislamisering» hører ikke hjemme i Norge, fortsetter han.

Raja oppfordrer politikere generelt til å snakke om muslimer som fredelige borgere.

annonse

– Man kan ikke endre fortida, men vi kan være med på å forme framtida og samtida vår, sier Raja.

Kulturministeren sa tidligere i år at arbeidet med en handlingsplan vil bygge på tidligere dialog med muslimske organisasjoner og trossamfunn.

Tvilsomme holdninger i muslimske miljøer

Klassekampen har ikke spurt Raja om islams egne hatefulle ytringer og oppfordringer til vold. Raja ble heller ikke konfrontert med det hat han selv har beskrevet som vanlig i de norskpakistanske miljøene han vokste opp i.

I Aftenposten i 2012 skrev Abid Raja blant annet at norske muslimske barn blir innprentet at «Den største satan i verden drives og eies av jødene. Ergo er jøder også muslimenes fiender.»

Han skrev videre at norske muslimer blir fortalt følgende:

annonse

– Om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes.

Les også: Les hva Abid Raja sier om den «muslimske tankegangen» i Norge: – Om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes

Det var i 2012. Nå mener altså Raja at regjeringen har som program at man skal snakke om muslimer som fredelige borgere. Klassekampen nevner ikke noe om mulige selvmotsigelser eller paradokser i Rajas og regjeringens tilnærming.

HRS nok en gang

Klassekampen tar også opp venstresidens kjernesak: å hindre at HRS skal få statsstøtte. Til det svarer Raja:

– Nå var det en liten runde på det i fjor hvor regjeringen ikke fremmet forslag om det. Venstres syn er helt klart. Det finnes ikke en eneste venstrepolitiker i hele landet som ønsker å støtte HRS. Nå ble regjeringens budsjett likevel endret på Stortinget, og de fikk beholde støtta under en post hos Justisdepartementet. Så akkurat den budsjettposten må justisministeren svare konkret for på vegne av regjeringen. Men på vegne av hele venstrefamilien, så kan jeg si at vi ikke finner grunn til at staten skal bruke penger på HRS.

Les også: Abid Raja er en frekk, populistisk pakistaner – hans fiendtlighet mot det norske er farlig