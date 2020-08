annonse

FCK-trener Ståle Solbakken var imponert over spillerne sine, og sier at det like gjerne kunne vært dem og ikke Manchester U. som hadde avansert i europaligaen.

– Det er med blandede følelser at sesongen er over. Vi kunne blitt en uke til, for vi var ikke så langt unna. De første 90 minuttene kunne slått begge veier. Vi kunne vært mer kyniske da vi hadde sjansen, sier Solbakken.

– De vant kanskje fortjent hvis man tar med ekstraomgangen, legger han til.

Laget hans røk 0-1 for Ole Gunnar Solskjærs mannskap etter at Bruno Fernandes avgjorde på straffe i første ekstraomgang.

Spesielt i den perioden var det klasseforskjell på lagene. FCK-spillerne spilte til krampa tok dem bokstavelig talt, mens Solskjærs menn kneppet opp innsatsen et lite hakk.

– Det var første gang at FCK spilte en kvartfinale i europaligaen. Det kan helt klart måle seg med de gangene hvor klubben har prestert godt i mesterligaen Det var en av våre beste sesonger ute i Europa. Kampen var også en av vår beste noensinne. Særlig hvis man tar i betraktning at mange spillere aldri har vært i nærheten av å spille på dette nivå tidligere, sier FCK-treneren.

– Jeg kunne ikke bedt om mer. Når spillerne får nederlaget for Manchester United litt på avstand kan de se tilbake på kampen med stolthet, sier nordmannen.

Nå kan Solbakken og FCK-spillerne ta en kort og fortjent sommerferie. Laget åpner neste sesongs Superliga 13. september.