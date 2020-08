annonse

Det er ikke bare asteroider og supernovaer som observeres gjennom teleskopet. Nå skal NASA også speide etter intergalaktiske krenkelser.

Wokeness-bevegelsen tar nå steget fra Moder Jord og ut i det dype kosmos på jakt etter politisk ukorrekthet.

I en pressemelding kunngjør NASA, det amerikanske romfartsbyrået, at de nå skal tråle gjennom stjernekartet på jakt etter støtende benevnelser på stjerner, planeter og andre himmellegemer.

Herunder vil den planetære stjernetåken NGC 2392 ikke lenger omtales som Eskimo Nebula, mens galaksene NGC 4567 og NGC 4568, som ligger stjernebildet Jomfruen, skal få et annet navn enn Siamese Twins Galaxy.

Les også: MSM-journalister registrerte landsted som Negerøya – bortforklares som avishumor

– Mange oppfatter «eskimo» som et kolonibegrep med rasistisk historie, påtvunget urfolkene i arktiske strøk, hevder NASA i sin begrunnelse om at vitenskapen bør være fordomsfri og åpen for alle, herunder ikke skremme enkeltgrupper fra seg.

NGC 4567 og NGC 4568 kalles Siamese Twins fordi de er i ferd med å veves sammen, mens stjernetåken Eskimo angivelig minner om et ansikt inni pelsparkasen som inuitter historisk har båret.

Hvis du er gamp, må du imidlertid se langt etter social justice. NASA kommer nemlig ikke til å omdøpe Horsehead Nebula, en mørk tåke i stjernebildet Orion.

Imidlertid er det kanskje bare et spørsmål om tid før venstresiden også patrioniserer de hovbente og innlemmer dem i sitt offerhierarki av hjelpeløse skapninger som er avhengige av at hvite sosialister forbarmer seg over dem, leder dem og kjemper for dem.