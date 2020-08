annonse

En kvinnelig Black Lives Matter-profil ber svarte plyndre butikker fordi «hennes folk» ikke har noe.

Den siste uken har det sirkulert mange videoer på sosiale medier som viser svarte mennesker plyndre og stjele innholdet i butikker i Chicago..

I videoen under kan vi se en bil knuse et butikkvindu, slik at de jublende svarte menneskene som står og venter kan starte plyndringen.

Rettferdiggjør kriminalitet

Politiet i Chicago har ikke hatt kontroll på de som har plyndret og stjålet, og ødeleggelsen av flere butikker har skapt mye medieoppmerksomhet.

Det som har vekket mest oppsikt er uttalelser fra Black Lives Matter-profilen Ariel Atkins. Hun støtter og oppfordrer folk til å stjele.

– Hvem bryr seg? Hvis noen bestemmer seg for å plyndre en Gucci, eller en Nike-butikk, forsikrer det at den personen kan spise mat. Det forsikrer at den personen har klær, sa Atkins og la til at det er «reparasjoner».

– De må ta alt de kan ta, fordi disse forretningene har forsikring. De vil få pengene sine tilbake. Mine folk får ingenting, kan vi høre henne si i videoen under.

Looting designer clothing stores is “reparations” says Black Lives Matter organizer in Chicago 🤡 pic.twitter.com/SGGJkUkYMv — Mark Dice (@MarkDice) August 11, 2020

Vedlagt følger andre videoer fra plyndringen i Chicago. Plyndringen kommer i kjlevannet av George Floyds dødsfall i mai. Black Lives Matter profilens uttalelser har ikke fått oppmerksomhet i den etablerte norske pressen.

Hundreds of people smashed windows, stole from stores and clashed with police overnight in Chicago's Magnificent Mile shopping district and other parts of the city's downtown. https://t.co/HrDCLtBUXd pic.twitter.com/sanXXVYGx2 — ABC News (@ABC) August 10, 2020

BREAKING: Black Lives Matter Chicago held a protest Monday night in which they defended looting at Tesla dealership and jewelry stores as a form of 'reparations' https://t.co/PJYesbSGmb — Paul Sperry (@paulsperry_) August 11, 2020

There was mass looting in the city of #Chicago yesterday following an officer involved shooting. The looters hit a bunch of different high end stores including Gucci, Tesla, and others. The condition of the person shot remains unknown #ChicagoLooting pic.twitter.com/toHVTDMgt1 — The Up2Dater (@UptoDateNewz) August 10, 2020

Looting continues in downtown Chicago as of 5:45am. These people are coming out of the Block 37 mall on Randolph west of State Street. Looting has been going on all over downtown and the Magnificent Mile since around midnight. Police are all over the place. @WBBMNewsradio pic.twitter.com/qrBwm8KCZX — Bernie Tafoya (@BernieTafoya) August 10, 2020