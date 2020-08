annonse

Politiet har opprettet sak på kroppskrenkelse, etter et brutalt overfall øst i Oslo tirsdag. Gjerningsmennene ble ikke pågrepet, kun bortvist.

Resett erfarer at to medlemmer i Selvstendighetspartiet ble brutalt overfalt av det som beskrives som venstreekstreme Antifa-medlemmer, sent tirsdag ettermiddag.

Reinert Skadsem, som er nestleder i partiet, samt fylkeslagsleder i Oslo og sentralstyremedlem, var en av dem som ble utsatt. Han forteller Resett at han og to andre medlemmer stod på stand på Kalbakken på Oslos ytre østkant, for å samle inn underskrifter for å kunne stille til valg, da de ble angrepet, straks før klokken 18 tirsdag kveld.

Blåveis

Skadsem ble selv slått så hardt at han fikk en blåveis, vist i illustrasjonsbildet over. Politiet kom til stedet straks etter hendelsen.

– Etter en times tid, da politiet hadde samtalt med begge parter, ble angriperne bortvist, forteller Reinert Skadsem til Resett.

Ikke uventet

Han opplyser dessuten at han har fått konstatert at en politijurist skal se på saken.

– Det er jo ikke sånn 100 prosent uventet at slikt skjer når vi er i bydeler der disse menneskene (venstreekstremister red.anm.) er aktive. Men det skjedde veldig plutselig. Jeg ser på det som terror. De bruker vold for å stanse politiske motstandere.

– De kalte oss nazipakk eller nazisvin, erindrer Skadsem.

Bekrefter hendelsen

Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt bekrefter hendelsen, som ifølge operasjonsloggen hos politiet fant sted på Kalbakken, straks før klokken 18.

– Det er opprettet en sak på kroppskrenkelse. To personer ble bortvist fra stedet.

To fornærmede

Aune kan også bekrefte at det var Selvstendighetspartiet som hadde stand.

– Selvstendighetspartiet hadde en stand på stedet, og i den forbindelse er to personer registrert som fornærmet. Som sagt er det opprettet en sak på kroppskrenkelse.

Ett av ofrene mener det dreide seg om venstreekstremister, stemmer det?

– Det står det ingenting i loggen, svarer Aune.

Ekstremist

En annen kilde, som kom til stedet straks etter at angrepet skal ha funnet sted, forteller Resett at en av gjerningspersonene for vedkommende er en kjent Antifa-ekstremist, som dessuten navngis for Resett.

Den navngitte personen er omtalt på ulike nettsteder som en mobber assosiert med venstreekstreme bevegelser, som målrettet går inn for å henge ut innvandringskritikere.