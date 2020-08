annonse

Klankultur og sjåvinisme preger Norges største moské.

Lørdag måtte politiet bortvise flere moskémedlemmer fra den somaliske Tawfiiq-moskéen i Åkebergveien i Oslo. I et videoklipp kan man se politiet, idet de stopper en menneskemengde fra å ta seg inn i lokalene.

Moskéen er grunnlagt av somaliere bosatt i Norge, og har over 7837 medlemmer. Ettersom registrerte trossamfunn mottar 1000 kroner årlig i statlige tilskudd per medlem, fikk Tawfiiq-moskéen opprinnelig cirka 7,8 millioner kroner årlig på skattebetalernes bekostning. Denne støtten er nå midlertidig stanset, da det finnes to styrer som begge hevder å representere moskéen. Fylkesmannen har ikke fått konstatert hvem det er som egentlig er representative for trossamfunnet.

Det er uklart hva konflikten dreier seg om, men NRK skriver at noen mener klankonflikter er involvert, mens andre mener det dreier seg om en konflikt mellom reaksjonære miljøer, og yngre personer som snakker bedre norsk, samt personer som mener kvinnene bør få mer innflytelse i moskéen, som ikke har en eneste kvinne i styret.

– Hører hjemme i Somalia

Abdirahman Mohamed, som har latt seg intervjue av Resett ved flere anledninger, har selv somalisk bakgrunn, og har engasjert seg i konflikten, blant annet med innlegg på Facebook. Han mener det dreier seg om en fullstendig uakseptabel maktkamp.

– Det er rett og slett en gammeldags maktkamp som ikke har noe å gjøre i et trossamfunn i Norge. De bruker arenaer som trossamfunn for å oppnå makt, og det er ikke sånn man gjør ting i Norge, sier Mohamed til Resett.

– Det dreier seg om ting som hører hjemme i Somalia. Det er klankultur. De fordeler roller i henhold til klan. Konflikten har også et særpreg av det, det går langs klanmessige skillelinjer, fortsetter han.

Tawfiiq-moskéen har fra før gjort seg kjent for å legge til rette for ytterliggående ytringer. Moskeen står for bokstavtro, reaksjonær islam, samarbeider med Islam Net, og har bidratt til radikalisering av Syria-reisende. I 2013 vekket det oppsikt da de inviterte en imam som mente at utroskap kan straffes med døden eller pisking, til å snakke for sin forsamling. Det medførte imidlertid ikke bortfall av statsstøtten den gangen. Men nå har altså konflikten i moskéen blitt så stygg, at støtten er borte.

Ekstraordinært årsmøte

Lørdag ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i moskéen, for å stemme over hvilke vedtekter som skal gjelder. Møtet ble avholdt etter krav fra Fylkesmannen, for å komme videre i avklaringen om utbetaling av støtte.

Flere mener at avstemmingen på årsmøtet ikke var et gyldig valg. En av dem er Mohammed Farah, som hadde trykket opp papirer med et budskap han ville dele ut til folk i moskéen. Han ble bortvist av politiet.

– Jeg sa til politiet at dette ikke er riktig, at dere ikke kan gripe inn i en demokratisk prosess på denne måten, sier Farah til NRK.

Knuffing

Personer som representerer gruppen som er i opposisjon til det sittende styret, eller det alternative styret, ble nektet tilgang til og bortvist fra moskéen. I den forbindelse ble det bråk og knuffing ved moskéen, vist i klippet nedenfor.

Sjåvinisme

Ubah Abdullah Aden, som er vararepresentant for Arbeiderpartiet til Oslo bystyre og medlem av moskéen forteller dessuten at kvinneinngangen til moskéen var stengt. Kvinner har egen inngang, og har ikke adgang til å gå inn inngangen der menn går inn. Dermed slipper de ikke inn. Det synes Abdirahman Mohamed er trist.

– De har jo en ganske rar forståelse av kjønn, med forskjellige innganger og sånn. De har ikke kvinner styret. Kvinner har ikke noe de skulle ha sagt hos Tawfiiq, sier Mohamed til Resett.

– Jeg synes det er trist. Jeg har spurt ressurspersoner i Oslo, politikere med somalisk bakgrunn for eksempel, om hvorfor de ikke tar tak i problemet, og det dreier seg om frykt. En sier han ikke vil bli oppringt av en sint mor, en annen at han ikke vil miste stemmer. Det dreier seg om feighet.

Ansvarsfraskrivelse

SV-politiker Abdi Said, som også er vararepresentant i Oslo bystyre, har uttrykt seg kritisk til politiets tilstedeværelse overfor NRK. Det hevdes at ordensmakten grep inn og forstyrret en demokratisk prosess. Abdirahman Mohamed mener dette er å skyve fra seg ansvaret.

– Det er en ansvarsfraskrivelse å kritisere politiet.

– Mener du at det er medlemmenes ansvar at politiet måtte være til stede?

– Ja, selvsagt. Det blir litt søkt å kritisere politiets opptreden. Det er jo feil utgangspunkt at politiet skal være til stede, og bruke ressurser på sikre ro og orden i et trossamfunn.

Mohamed mener Tawfiiq-moskéen aldri bør få støtte fra skattebetalerne igjen.

– De undergraver ordningen for trossamfunn. Jeg håper Fylkesmannen setter foten ned og sier at nok er nok. Vi kan ikke bruke skattepenger å holde liv i sånne dysfunksjonelle trossamfunn.

Resett har kontaktet Fylkesmannen i Oslo og Viken for en kommentar til saken.