Coronakrisen har rammet Oslos østlige drabantbyer hardt. Nav-sjefen og bydelsdirektøren i bydel Alna slår nå alarm om økt ledighet og sosialhjelpskø.

– Vi er veldig bekymret over utviklingen, sier fungerende Nav-leder Ann-Kari Staveli i Bydel Alna til VG.

Alna bydel står overfor store utfordringer i forbindelse med coronapandemien og smitteverntiltakene som kom i midten av mars. Per 7. august hadde bydelen 343 registrerte coronasmittede flest av alle de 15 bydelene i hovedstaden. Målt i forhold til antall innbyggere, har kun Stovner en høyere andel smittede.

Flere sosialklienter

Fra februar til juli økte antallet sosialhjelpsbrukere i Alna fra 690 til 800. Nedgangen i antall arbeidsløse fra mars til mai i bydel Alna var kun på 25 prosent, mot et snitt for Oslo på 37 prosent.

– Vi frykter at dette kan bety at covid-19-krisen har utløst en vedvarende økt andel arbeidsløse i bydelen, mener Nav-lederen og fungerende bydelsdirektør Halvor Voldstad.

Utfordrende

Nav-lederen og bydelsdirektøren i Alna har sendt en søknad om vel tre millioner kroner til et prosjekt for å hindre at brukere som er rammet av coronapandemien blir langvarige mottakere av sosialhjelp. Ordningen er opprettet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. De to bydelslederne slår fast at at det er svært utfordrende å håndtere den massive tilstrømmingen av nye søkere som har behov for å få avklart hjelpebehovet sitt raskt.

– Jeg tenker det er viktig nå at vi får gjort gode avklaringer av brukere som kommer til oss. Det er viktig å klare å fange opp hvilke ressurser de har, for å prøve å hindre at de kommer på sosialhjelp som livsoppholdsytelse. Det er ikke en god situasjon å komme i, hverken for den enkelte eller deres familie, sier Nav-leder Ann-Kari Staveli.