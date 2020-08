annonse

annonse

Fylkeslaget til Per-Willy Amundsen (Frp) har besluttet å anmelde det de kaller hets mot stortingsrepresentanten og den tidligere justisministeren.

Nettavisen melder at fylkeslaget til Amundsen, Troms og Finnmark Frp, har besluttet å anmelde 15 personer etter en rekke hetsende kommentarer, i etterkant av et innlegg som Amundsen skrev om etnisk profilering i politiet, hvor han argumenterte med at det var «selvfølgelig» at «svarte» ble oftere stoppet på gaten av politiet – ettersom de er overrepresentert i gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo.