Til tross for økning i coronasmitte fra utlandet så forsvarer Høie avgjørelsen om å åpne opp.

For en måned siden ble det åpnet opp for reiser til en rekke europeiske land. Men siden åpningen har antall coronasmittede i Norge økt kraftig, skriver NTB.

Helseministeren forsvarer alikevel avgjørelsen til Regjeringen.

– Nei, jeg mener ikke det. Det er en grense for hvor lenge vi kan holde ting stengt når det ikke er en smittesituasjon som tilsier det. Men vi har hele veien sagt at når vi åpner opp, er det en økt risiko for smittespredning. Det betyr at det kan komme innstramminger igjen når det er behov for det. Det er nettopp det som nå skjer, sier han.

Ungdom har senket skuldrene

Høie mener spesielt ungdom har senket skuldrene når det gjelder smittevern, og at det er årsaken til at flere unge har pådratt seg smitten.

– Vi ser at det er i den aldersgruppen smitten sprer seg raskt, i motsetning til før sommeren. Da var det helt andre aldersgrupper som testet positivt. Mye tyder på at det kanskje har vært spesielt lave skuldre i den aldersgruppen, sier han.

Dette bekymrer blant andre finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er stor usikkerhet om tiden som kommer. Hvis vi får en ny smittebølge, vil det kunne føre til en mer langvarig krise, sier Sanner.

– Derfor er det viktigste vi alle kan gjøre nå – også for norsk økonomi – å følge smitteverntiltakene og sammen bidra til å holde smitten nede, konstaterer han.

Økonomisk nedtur

Flere land opplever nå en kraftig nedgang på grunn av coronaepidemien, noe Sanner frykter vil få konsekvenser også for Norge.

– Mange land opplever en enda kraftigere nedgang enn Norge. Internasjonal nedgangskonjunktur kan også ramme norske arbeidsplasser, sier han.

Coronarammede bedrifter i Norge kan ut august søke om kompensasjon, men deretter skal denne ordningen fases ut. NHO har kommet med en skarp advarsel til Regjeringen om at mange bransjer og bedrifter kan gå konkurs hvis staten ikke kommer opp med flere næringsspesifikke ordninger.