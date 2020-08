annonse

annonse

Jenny Klinge fra Senterpartiet har hisset på seg veganere og dyrevernere. Hun vedgår imidlertid en viss spissformulering.

Blant annet har hun kalt Norsk Vegansamfunn for en gjeng med fanatiske kjøtthatere.

– Det var selvsagt satt på spissen, men dersom de hadde lese det jeg sa skikkelig, ville de fått med seg at jeg ikke gikk løs på hver enkelt veganar, skriver hun i Nettavisen.

annonse

Les også: Mener Senterpartiet hater veganere: – Synd at dyr ikke kan stemme

Klinge skriver at det går et skille mellom et livsvalg som noen gjør, og den ideologien som Norsk Vegansamfunn går i bresjen for. Hun respekterer at folk spiser det de liker.

Hun sier videre at det må likevel gå an å ha meninger om organisasjonen Norsk Vegansamfunn all den tid de ønsker å få livssynsstøtte.

annonse

Les også: Veganisme er et livssyn som baserer seg på etikk og moralfilosofi

– Hvem er denne «kjøttlobbyen» som vegansamfunnet vil bekjempe? Jo, det er rett og slett de som forsyner oss nordmenn med mat, skriver Sp-politikeren.

Men andre ord, «kjøttlobbyen» er de om sikrer at folk ikke sulter. Hun fortsetter med å si at animalske produkter er viktige for matproduksjon i dette kalde, våte og bratte landet vårt, og at Norsk Vegansamfunn sprer vrangforestillinger om at fem millioner nordmenn kan overleve på planter og at norsk landbruk lett kan omstilles fra husdyrhold.