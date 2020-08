annonse

Tobakksmilliardæren Johan H. Andresen mener at cannabis bør selges på systembolaget.

Det var i den svenske podkasten Sommar i P1 at milliardæren som også er leder i Oljefondets etikkråd, kom med denne uttalelsen, skriver Expressen.

– Kanskje noen syns det er spesielt at jeg syns legalisering av cannabis er verdt å prøve. Men er det ikke mer kontroversielt at Norge har det høyeste antallet overdosedødsfall i Europa, eller at steder i Sverige ligner mer på Chicago på 1920-tallet, spør Andresen.

Ferd-sjefen mener at dagens ruspolitikk ikke fungerer, og at et lovlig utsalg på Systembolaget og Vinmonopolet hvor man får en personlig kvote i måneden, er verdt å prøve ut.

Han understreker at dette heller ikke vil være problemfritt, da lett tilgang på slike stoffer fort kan føre til at enkelte vil prøve ut noe sterkere.

Andresen vil understreke at han ikke har investert i cannabisindustrien.

– Du kan investere i cannabis i dag, men det har jeg ikke gjort. For øvrig mener jeg at det er staten som bør administrere en legalisering, inkludert salg av cannabis, sier han.