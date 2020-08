annonse

Joe Bidens visepresident Kamala Harris lovpriste Israel i en tale i 2017, og ga sin fulle støtte til at USA bidrar med over 300 milliarder kroner til Israels forsvar.

Mens de norske mediene fokuserer på at Kamala Harris er kvinne, har skuffede personer, på begge side av den politiske skalaen, delt en video som viser Kamala Harris tale på AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) for tre år siden.

De mener Bidens valg er provoserende ettersom Harris har gitt sin fulle støtte til Israel.

– Stå med Israel!

Harris kom med følgende uttalelser i 2017:

– Midt i en periode med uro er det viktig at USAs forhold til Israel er bunnsolid. I en tid hvor Iran forsetter å skyte sine raketter, samtidig som de finansierer Hezbollah, må vi stå med Israel.

– Mens Hamas har kontroll over Gaza, og skyter raketter mot Israels sørlige grense, må vi stå med Israel! Nå som IS destabliserer Syria, må vi støtte de som blir utsatt for terror, og vi må stå med Israel!

– Vårt forhold til forsvar er kritisk for begge nasjoner, og derfor støtter jeg USA i å sende 340 milliarder kroner til Israel i millitær assistanse over de neste ti årene. Jeg gir min fulle støtte til å finansiere raketter, som redder liv, sa Harris.

Uttalelsene har skapt reaksjoner hos mange.

– Drep meg, skriver Kyle Kulinski på twitter. Kulinski dkriver den venstreorienterte podkasten Secular Talk med nesten 1 million følgere på Youtube.

«Canadiere for fred og rettferdighet i midtøsten» har delt en artikkel fra 2019 der Harris sier at hun er fornøyd med Israels håndtering av menneskerettighetene.

When asked, “Does Israel meet your human rights standards to your personal satisfaction?” Kamala Harris replied, "Overall, yes." @AliAbunimah https://t.co/qJREnGAGuL

— Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) August 11, 2020