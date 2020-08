annonse

annonse

Opprørsavisen Klassekampen slipper til en skribent som preker underkastelse av islam. Har den intellektuelle sikringen gått i den venstreradikale avisen?

Klassekampen er en nisjeavis og får derfor rundt 40 millioner i årlig pressestøtte, de siste syv årene av en borgerlig regjering. Men ikke visste jeg at nisjen deres var religion. Er ikke det Vårt Lands hellige domene?

Underkastelse flommer rødt under huden på kommunister. Det må være et tankesett som appellerer til dem. Og like barn leker som kjent best. Men de skiller lag ved døden, islamistene og kommunistene. Det finnes ingen Mao på en rød sky i himmelen.

annonse

Les også: Klassekampen-skribent: – Dersom kvinnen bestemmer seg for å bære hijaben, er det fordi Allah har oppfordret henne til det

Sånn sett er det underlig at Klassekampen setter mikrofonene opp for dem som mener at noe ikke behøver en grunn ut over det at Allah visstnok skal ha sagt det. Er det slik kildekritikk journalistene lærer på Høgskulen i Volda?

Absurde metaforer i KKs innlegg

annonse

Sminke er visst Vestens ekvivalent for hijab, og det overveldende innslaget av nonner i gatebildet viser at man ser splinten i øynene under hijaben, men ikke bjelkene bak katolske nonneslør. Hvis omtrent like mange kristne hadde gått med nonneslør som muslimer går med hijab og nikab-munnbind, så hadde poenget vært synlig. Men det er jo bare tåkeprat fra skribenten, Mona Osman.

Den frigjortheten Vesten har vunnet over overtro er ifølge Osman erstattet med selvplaging lagt med sminke og mote. Kremt …, har du sett, særlig unge muslimske jenter? De er sparklet og malt. Som kvinner flest. Og mote har kvinner omfavnet lenge før de kristne mørkemennene ble kastet ut av folks fryktkammer. Korsettet eksisterte da side om side med prekener om helvetes ild.

Frigjørende hijab

Religion er undertrykkende. At de står mot hverandre, religionene, er i grunnen eneste argument man behøver. Hadde religioner vært frigjørende for mennesket, fulle av vidd, intelligens og med virkelige muligheter for åndelig vekst, så hadde de ikke måttet bli prakket på noen fra svært ung alder. En jente på åtte år med hijab; er det et frigjørende syn?

Les også: Bollestad vil tillate hijab i politiet

Men Klassekampen er et barn av 68-erne. 68-ernes ytterste perversjoner og tung Islam har en ting til felles: Bagatellisering av pedofili. Barnebruder eksisterer, KK. Det gjør også Eppstein og hans like. Misbrukere på en tåkesky av «filosofi» i den seksuelle revolusjonens skygge.

annonse

Forstår Klassekampen hva slags type skribenter de slipper til med slike innlegg? Er det dette som er igjen av revolusjonsavisen: Et knefall for Islam? Fordi «vi» ikke er noe bedre, liksom.