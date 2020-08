annonse

Brudd på smittevernsreglene og festbråk har preget natten i flere byer.

I Trondheim festet studenter hardt og holdt naboer våkne for tredje natta på rad. Politiet etterlyser ansvar hos studentene selv.

– Vi forsøker å ta så mange oppdrag vi klarer. Politiet ønsker at studentmiljøene tar ansvar, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Ville ikke slutte

Også i Tromsø var det studenter som festet så hardt at politiet måtte rykke ut. men selv etter besøket av lovens lange arm, fortsatte studentene festen.

– Hvis vi må tilbake en gang til så blir de anmeldt, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt.

Da vi kom første gang trakk studentene inn på rommene, men så ringte vekteren tilbake og meldte at de hadde startet opp igjen. Da måtte vi si at hvis vi må komme tilbake en gang til så blir de anmeldt, sier Ahlquist.

Fest i parkene

I Oslo og Bergen var det parkfesting som skapte problemer. Både på St. Hanshaugen, Stensparken og Uranienborgparken var det større fester som politiet måtte avbryte.

– Vi tok parkene nå, så får vi se om vi må innom en del privatfester også utover natta, sa operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt i 1-tiden.

Operasjonslederen er bekymret over at kapasiteten til politiet i Oslo ikke tåler all den tiden som går med til å stanse disse festene.

– Det som stjeler kapasitet er at vi gjerne skulle hatt patruljer ute i gatene til å avdekke andre ting, det er ikke all kriminalitet som blir avdekket uten at politiet er ute. Når vi blir opptatt med å være inne i leiligheter i en times tid for å avslutte fester, tar det kapasiteten vår, sier Kråkenes.

Bergen var heller ikke noe unntak, og i Nygårdsparken var det flere grupper som festet.

– I min gruppe sitter vi med grei avstand fra hverandre, men jeg ser jo at det er noen som tar litt mer hensyn til reglene enn andre. Jeg håper ikke fadderuken blir avlyst, og satser på at det går greit, sier Vegard Avseth, som skal i gang med studiene på Høgskolen på Vestlandet.