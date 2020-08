annonse

Islams støttespillere ønsker ikke kritikk. Det gjør heller ikke Abid Raja.

– Politiske ledere må gå foran og bane vei. Vi må si hva som er god retorikk og dårlig retorikk, og vi må si hva slags ord som er uakseptable, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja til Klassekampen.

Raja varsler at det blir lagt frem handlingsplan mot muslimhat allerede i høst. Vi har allerede handlingsplan mot rasisme og diskriminering av etnisitet, legning, tro og kjønn. I Norge skal alle ha samme rettighetene uavhengig av religion, etnisitet og livssyn. Og helt siden 1970 har Norge hatt lover og vedtak mot diskriminering av etnisiteter. Den heter rasediskrimineringskonvensjonen og overvåkes av FNs rasediskrimineringskomite. Disse består av uavhengige eksperter.

Likevel ønsker Raja å ha enda en handlingsplan som dessuten vil polarisere ytterligere og skranke ytringsrommet betraktelig når han nå går løs på hva som kan ytres og ikke ytres i offentligheten og hvilken retorikk som er den «riktige».

Å snakke om «snikislamisering» hører ikke hjemme i Norge, sier Raja til Klassekampen. Dette er en legitim mening Raja som person kan ha, men som en folkevalgt minister, bør Raja møte kritikk for denne innskrenkingen av ytringsrommet.

Og så er saken i like stor grad om islamiseringen i Norge er mer åpenlys enn begrepet «snik-islamisering» kan tyde på. Men det var neppe det Raja prøve å peke på.

I lang tid har folk på venstresiden forsøkt å kneble enhver debatt som omhandler islam og innvandring ved å misbruke rasismebegrepet. Dette er for å hindre enhver kritikk om integrering, noe likestillingsministeren ikke bør fronte. Våre folkevalgte politikere skal ikke legge bånd på nødvendig debatt om integrering og innvandring slik Raja nå gjør. Men hvem er det som våger å møte Raja til debatt når han på forhånd har lagt premissene for debatten om innvandring? Ikke mange, disse er i en sjakk matt posisjon der de enten er fremmedfiendtlige eller rasister.

Store Norske Leksikon (SNL) beskriver rasisme som holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. Hvis vi går ut ifra at holdninger og handlinger som viser skepsis mot det ukjente, herunder islam og fremmedkulturelle, anses som rasisme, er det mange av oss som blir skyldige i nettopp rasisme.

Mange i Norge er skeptiske til islam. Faktisk mener 52 prosent at verdiene i islam ikke er forenelig med grunnleggende verdiene det norske samfunnet er bygd på. Synet på hijab er også ganske tydelig, og over 80 prosent er skeptiske til hijab-bruk. Hvis vi skal kalle denne formen for skepsis rasisme, så vil det si at mange nordmenn har sterke fordommer mot islam og muslimer.

– Vi skal rense gatene, arbeidsplassene våre, skolene våre, idrettsplassene våre – hele Norge skal være med i dugnaden sånn at vi blir kvitt rasismen. Det er unorsk. Det hører ikke hjemme her. Vi skal feie den vekk. Jeg vil invitere alle med på dugnaden når vi legger fram handlingsplanen, avslutter Raja med i samtale med klassekampen.

Dette er bare spekulasjoner fra min side, men mulig Raja nå går strategisk inn for å «stjele» velgere fra Arbeiderpartiet ved å fri til muslimske befolkningen? Det er i så fall ikke dumt å spille på illusjon om at det er mye rasisme i Norge. Er det en ting islam liker, så er det å slå ned på kritikk av all slag. Raja vinner stort på dette, ingen tvil om det.