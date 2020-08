annonse

Byrådet i Seattle gir delvis etter for et sentral «Black Lives Matter»-krav i etterkant av politidrapet på George Floyd i Minneapolis – å ta penger vekk fra politiet.

Breitbart melder at bystyret i Seattle mandag godkjente et lovforslag som vil nedbemanne politiavdelingen i byen med minst 100 betjenter, gjennom diverse permitteringer og avganger.

Tiltakene vil kutte i underkant av 4 millioner dollar fra avdelingens årlige budsjett på 400 millioner dollar. Seattle har for tiden rundt 1400 politifolk, så nedbemanningen er likevel langt fra kuttene på 50 prosent som mange lokale «Black Lives Matter»-demonstranter har krevd.

Beslutningen var nesten enstemmig. Kun byrådsmedlem Kshama Sawant stemte imot forslaget med den begrunnelse at det ikke gikk langt nok. Ordføreren og politimesteren i byen var derimot sterkt imot forslaget.

Kun begynnelsen

Flere byrådsmedlemmer insisterte mandag på at budsjettkuttene kun var et utgangspunkt i en lengre prosess for å tenke nytt rundt politiarbeid og offentlig sikkerhet.

– Selv om vi ikke kan gjøre alt denne sommeren, har vi begynt å tråkke opp stien for det enorme arbeidet som står foran oss som byråd og som by, sa byrådsmedlem Teresa Mosqueda, om beslutningen.

Advarer

I forkant av avgjørelsen, hadde ordfører Jenny Durkan og politimester Carmen Best oppfordret byrådet til å ikke røre politiets budsjetter i år. De gikk heller til orde for at saken for alvor skulle tas opp igjen når budsjettet for neste år skal utarbeides.

De sa også at eventuelle permitteringer og avganger vil uforholdsmessig berøre nyere betjenter, som ofte kommer fra minoriteter, som uunngåelig vil føre til søksmål mot politiavdelingen.

Besparelser

Borgermester Durkan har allerede gjort kuttet Seattle-politiets budsjett med omkring 20 millioner dollar så langt i år, hovedsakelig på grunn av reduserte skatteinntekter grunnet covid-19-pandemien.

I forrige måned la ordføreren frem en plan som tar høyde for å redusere politiets budsjett med rundt 75 millioner dollar neste år.