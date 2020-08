annonse

En gruppe mennesker hang opp et lam i et tre og slaktet det i ved en badestrand i Stockholm. Området er et naturreservat og er et populær sted for barnefamilier.

Folk reagerte og kontaktet politiet, skriver Samhällsnytt.

Svensk politi mottok lørdag flere anmeldelser om at noen slaktet et dyr i Görvälns naturreservat, utenfor Stockholm.

Politiet fikk først melding om at det skulle være et gris som var hengt opp og slaktet med kniv. Men da de kom frem til åstedet viste det seg at dyret var et lam.

Politiet snakket med gjerningspersonene. De fortalte at det bare var en forberedelse til en grilling. Deretter forlot det svenske politiet stedet.