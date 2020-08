annonse

Verken Abid Raja, Guri Melby eller Iselin Nybø vil onsdag avklare om de stiller som kandidater til ledervervet i Venstre.

Fra før er det kjent at Sveinung Rotevatn stiller som lederkandidat. Valgkomiteen hadde onsdag kalt inn statsrådene Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby, samt Rotevatn, til samtaler. I tur og orden gikk de fire mulige kandidatene inn for å møte valgkomiteen i Venstre på Thon Hotell Slottsparken.

– Hva jeg og valgkomiteen har snakket om, kommer fra min side til å forbli mellom meg og valgkomiteen. Utover det har jeg ingen kommentar, understreker Raja onsdag ettermiddag.

Nybø har bestemt seg

På vei inn til møtet onsdag sa Nybø at hun hadde bestemt seg i spørsmålet om hun ville stille som lederkandidat. Men etter møtet var hun vag i sine svar til pressen.

– Jeg har for min del sagt at jeg mener det viktigste valgkomiteen gjør nå, er å sette sammen ett lag som kan skape ro i partiet og som kan være med på å ta partiet framover fram til valget. Jeg har også sagt at jeg vil bidra uavhengig av hvilken posisjon jeg har, sier Nybø.

Rotevatn tok seg tid til å svare på spørsmål på vei inn.

– Jeg kommer til å si at jeg har lyst til å bli leder i Venstre. Det har jeg sagt til medlemmene i Venstre, og jeg opplever at mange ønsker at jeg skal bli det, men det er det valgkomiteen som bestemmer, sier Rotevatn.

Ledertrio

Guri Melby gikk inn til møtet rundt klokken 17.30, men har gitt klart uttrykk for at hun ikke kommer til å avklare om hun stiller som lederkandidat onsdag.

Leder av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, sier til VG at komiteen først og fremst skal se på topplasseringene, altså ledertrioen.

– Storparten av de øvrige plassene vil det skje minimalt med, sier han.

Valgkomiteen møtes både onsdag og torsdag denne uken, ifølge avisa. Komiteen skal ha innstillingen klar senest 28. august. Valget av ny partileder skjer på landsmøtet en måned senere.