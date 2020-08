annonse

Selgeren går fra dør til dør i Stavanger. Jobben hans er å fortelle om «Fremtiden i våre hender» og deres viktige arbeid.

– Folk er som regel snille. Som regel. Forrige uke ringte jeg på en tilfeldig dør. Jeg begynte å fortelle litt om hva vi jobber med, særlig om matkasting i Norge. Visste du at 1/3 av all mat som lages for mennesker blir kastet? Og at 800.000 mennesker i Norge alene kunne blitt mettet i 2016 med den maten? skriver Torvald Sudmann Therkildsen i Aftenbladet .

Han skriver videre at en huseier avbrøt og sa: «Men hvis ikke disse store bedriftene gjorde så mye feil, så hadde ikke du hatt en jobb.» Dørselgeren svarte ikke og takket for praten. Men han sluttet ikke å tenke på det.

– Jeg snakker om matsvinn i Norge og en ny matkastelov. Det er en helt grei jobb. Det positive er at jeg får snakket med mange mennesker hele dagen. Det negative er at min jobb eksisterer.

Jobben hans burde ikke ha eksistert. Det burde ha vært unødvendig for Therkildsen å gå fra dør til dør i verdens rikeste land og informere om hvor mye mat som kastes fordi det er billigere å kaste maten enn å gi den vekk. Men han klandrer ikke enkeltpersoner, han forstår hvis folk ikke vil snakke med dørselgere.

– Jeg forstår at du ikke vil bli stanset av utallige fremmede fra mange organisasjoner. Amnesty. UNICEF. Røde Kors. Redd Barna. Det er så mange av oss. Hvem skal du gi til? Hva er viktigst? Jeg klandrer ikke mennesker. Jeg klandrer systemet. Verden, slik den er i dag, er ikke rettferdig.