Spørsmålet reiser seg etter forrige ukes nesten atombombelignende eksplosjon i Beirut og byens direkte opprør mot regimet, Hezbollah og Amal.

Lørdagens og søndagens opptøyer fikk vist befolkningens avsky med et gjennomkorrupt system og organisasjonene bak dette systemet, nemlig shiaorganisasjonene Amal og Hezbollah.

Publikums tålmodighet med Hezbollah sprakk lørdag da organisasjonen nektet frivillige å rydde opp på havnen! Ungdommens vilje til å jobbe gratis for Libanons beste ble hindret av en organisasjon som holdt hardt på sin teig, Beirut havn.

Når ryktene så gikk om at der var mennesker begravet under korn fra det ødelagte kornlageret, eksploderte sinnet mot Hezbollah. Ikke bare hos sunnier og kristne steg temperaturen, men også hos shiaer!

Hatet mot Hezbollah kokte så over lørdag og søndag med erobring av et par departement, men prisen ble høy. Mennesker ble skutt av soldater tilhørende Hezbollah- og Amal-militsen. De viste kortene sine da de stilte på myndighetenes side og var villige til å drepe for å beholde kontrollen over Libanon!

Men folket roper nå «terrorist» til Hezbollah, og en innringer til Hezbollahs TV-kanal Manar lørdag klarte å skjelle ut Hezbollahl-lederen på direkten! Innringeren var selv shia, så det er ingen tvil om at misnøyen med Hezbollah nå virker samlende på befolkningen i Libanon.

Dette er en ny utvikling i Libanon og lover godt for landets fremtid, men da må landet få en ny konstitusjon, og både Hezbollah og Amal må avvæpnes. Begge deler vil bli vanskelig, men ikke umulig hvis verden klarer å samle seg om denne oppgaven. Det store flertallet i befolkningen vil, som alt tyder på nå, støtte en slik løsning for Libanon.

Det oppløftende er at både FNs generalsekretær etterlyser en bedre organisering av Libanon gjennom å påpeke behovet for en avvæpning av Hezbollah, og at Verdensbanken ikke vil finansiere Libanon videre før grunnleggende reformer gjennomføres.

Dette gir grunn til optimisme, men bare hvis også Amal avvæpnes. Uten en fullstendig avvæpning av disse to organisasjoner vil det bli veldig vanskelig å få Libanon tilbake som en velfungerende stat. Dette til tross for at befolkningen absolutt har de kvaliteter som trengs for en moderne stat. Problemet er den utbredte korrupsjonen som ikke minst Hezbollah og Amal har vært flinke til å utnytte for kontroll av de andre folkegruppene.

Nå kan vi bare håpe at en giverlandsgruppe vil klare å bidra til at Libanon får en ny konstitusjon og et nytt regime. Men, en kan også håpe at Norge nå holder fingrene unna dette arbeidet. Vi har dessverre en tendens til å støtte eksisterende regimer med våre penger.

Uheldigvis sendte Norge umiddelbart 12 millioner kroner til Libanon sammen med de 40 tonn medisinsk utstyr som absolutt var nødvendig. Befolkningen i Libanon har, gang på gang, understreket at en må ikke sende penger nå for de vil kun ende opp i noen få lommer. Likevel, Norge gjorde det!

I lys av dette kan en undre seg over hvor kvalifisert Norge er til å sitte i FNs sikkerhetsråd, ikke minst når Canada, landet Norge vant over i kampen om setet i Sikkerhetsrådet, ikke vil sende penger til Libanon nå. Canada gjør det riktige.Vi gjør det ikke!

Norge er heldigvis bare et lite land som leker stormakt. Når alt kommer til alt, er det begrenset hvor mye galt vi kan gjøre på egen hånd til tross for at vi deler ut milliarder til despoter årlig.

For Libanons skyld er det bare å håpe at landet endelig kan få oppleve fred og fordragelighet og bli en modell for resten av Midtøsten i så måte. Norge bør denne gang holde en mer beskjeden profil både av hensyn til Libanon og oss selv.

Libanon har nemlig vist oss hvor dypt et rikt land kan synke når vanstyret tar over fullstendig!