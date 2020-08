annonse

Israel og Emiratene etablerer diplomatiske bånd mot at Israel lar være å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, opplyser USAs president Donald Trump.

De forente arabiske emirater er dermed den første arabiske staten ved Persiabukta som etablerer fullstendige diplomatiske bånd med Israel. Fra før av er det kun to arabiske land, Egypt og Jordan, som har diplomatiske bånd med Israel, skriver NTB.

Donald Trump er full av lovord:

– STORT gjennombrudd idag! Historisk fredsavtale mellom våre to fantastiske venne, Israel og De forente arabiske emirater, skrev Trump på Twitter.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Trump la også ved teksten til fredsavtale.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020