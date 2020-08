annonse

Lørdag måtte politiet bortvise flere moskémedlemmer fra den somaliske Tawfiiq-moskéen i Åkebergveien i Oslo. Nå hiver også en gruppe kvinner seg inn i diskusjonene om moskéens fremtid.

Det er Aftenposten som skriver at de har møtt tretti kvinner tilhørende moskéen. Nå krever de at styret trekker seg, og at kvinner må få være med og stemme frem et nytt.

– Vi er lei av å bare vaske, lage mat og betale, vi har også rettigheter. Dette er Norge. Vi bor i et likestilt land!

Lørdag prøvde flere av kvinnene angivelig å komme inn på et ekstraordinært årsmøte der det skulle velges nytt styre.

– Vi er ikke enig i måten de styrer moskéen på i dag, og vi ønsket å stemme frem et nytt styre. Men da vi kom dit, var kvinneinngangen låst. Og vaktene lot oss ikke komme inn den vanlige inngangen, sier Nasyeko (46).

Hun ønsker ikke å bruke hele navnet sitt, av frykt for konsekvensene av å stå frem, skriver Aftenposten

Etterpå, da gruppen går ut på fortauet for å bli fotografert av Aftenpostens fotograf, kommer en mann bort til dem. Det viser seg å være moskéens forstander, Hakim Ismail.

– Du filmer oss. Hva skal du bruke det til? roper en av kvinnene til ham.

Aftenposten skriver at de i vinduene i moskéen skimter flere menn som tar frem mobilkameraene.

– Mange frykter at filmene blir lagt ut i sosiale medier. At hensikten er å skremme og sverte kvinnenes ære, sier Ubah Aden, en av dem som ble filmet.

Flere slagsmål

I februar fikk en kvinne bitt av en finger under et slagsmål i moskéen.

– Vi fikk melding om at en kvinne blødde mye fra en hånd og hadde vært bevisstløs. Da vi kom til stedet, viste det seg at den ene parten hadde fått bitt av en finger, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB den gang.

Politiet skal ha måttet rykke ut til moskéen gjentatte ganger.

Langvarig konflikt

Tidligere denne uken kunne Resett rapportere at kjønn og behandlingen av kvinner er en del av konflikten mellom to grupper i moskeen.

Abdirahman Mohamed mener det dreier seg om en fullstendig uakseptabel maktkamp.

– Det er rett og slett en gammeldags maktkamp som ikke har noe å gjøre i et trossamfunn i Norge. De bruker arenaer som trossamfunn for å oppnå makt, og det er ikke sånn man gjør ting i Norge, sier Mohamed til Resett.

– De har jo en ganske rar forståelse av kjønn, med forskjellige innganger og sånn. De har ikke kvinner styret. Kvinner har ikke noe de skulle ha sagt hos Tawfiiq, sier Mohamed til Resett.

Nå ser det altså ut til at en del av kvinnene ønsker å ta opp kampen.