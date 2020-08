annonse

Finansbaronen Jeffrey Gundlach var blant de få som riktig spådde Donald Trumps valgseier i USA i 2016. Nå mener han at presidenten vil vinne en ny periode i Det hvite hus.

Gundlach er administrerende direktør og investeringssjef i det Los Angeles-baserte investeringsfirmaet DoubleLine Capital, som har mer enn 148 milliarder dollar under forvaltning.

– Vil Joe Biden slå Donald Trump i november? Jeg tror ikke det. Jeg vil satse på det. På grunn av det meget giftige politiske miljøet vi lever i, er meningsmålingene er veldig, veldig upålitelige, sa Gundlach under et webcast tirsdag, ifølge Bloomberg.

Et gjennomsnitt av nasjonale amerikanske valgmålinger foretatt av RealClearPolitics viste at Biden ledet med hele 7,3 poeng onsdag. I de viktige «slagmarkdelstatene» – som vil avgjøre utfallet valget – var ledelse noe mindre, med 4,3 poeng.

Kamala Harris

Gundlach var heller ikke veldig positiv til Bidens valg av senator Kamala Harris som sin visepresidentkandidat.

– Jeg synes ikke hun er et godt valg. Hun er kanskje litt for dominerende i sin personlighet, litt for karismatisk, sa han.

Mye kan skje

Gundlach sa videre at mye kan skje mellom nå og valgdagen, som gjør at valget fortsatt er helt åpent.

– Jeg tror det er mye tid her, det kommer til å bli mange vendinger frem og tilbake, sa han.

Biden-kritiker

Gundlach har lenge kritisert Bidens valgsjanser og kalte ham «ikke-valgbar» senest i mars.

Gundlachs politiske prognoser har derimot ikke alltid vist seg til å være riktige. Han sa for eksempel til FOX Business i fjor at det var ingen sjanse for at Biden ville sikre nominasjonen som demokratenes presidentkandidat.