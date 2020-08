annonse

Regjeringen har satt som minstekrav at 8-10 land må ha relokalisert de mindreårige migrantene, før Norge også henter. Nå begynner det bli nok land, men regjeringen vil ikke gi et svar.

Seks europeiske land har allerede hentet mindreårige migranter fra Moria-leiren i Hellas. De neste ukene planlegger kanskje ytterligere to land å gjøre det samme, det er Frankrike og Slovenia. Hvis så blir tallet 8 og det er minstekravet til regjeringen.

– Vi ser ikke noe forbedring siden EU-land begynte å relokalisere. Forholdene er helt elendige, og det er umulig å overholde smittevern for Covid-19 på grunn av ekstrem overbefolkning i leiren. Vi ser barnas grunnleggende menneskerettigheter blir brutt hver dag bare ved at de lever der, sier juridisk rådgiver i Unicef Norge, Marthe Sleire Engedahl til Vårt Land.

Unicef skriver i en pressemelding at i de greske migrantleirene er det rundt 4.700 mindreårige uten foreldre. Av de igjen er det rundt 1.100 som er utsatt for alvorlig risiko med hensyn til utnyttelse, vold og helse.

Engedahl mener at Norge som et nytt medlem i FNs Sikkerhetsråd burde fremstår som et godt eksempel. Norge gjør noe bra, må hun vedgå. Vi betaler Hellas for håndtere migranter. Men hun mener at det er langt i fra nok.

– Vi forstår at regjeringen står i en vanskelig situasjon med korona, men den greske regjeringen må håndtere koronakrisen samtidig som flyktningkrisen. Det her handler om tusenvis av barns barndommer.

Hun sier at vi kan gjøre begge deler, betale og invitere migranter.

– Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det er fint å gi støtte til å utbedre fasiliteter, men faktum er at det er ikke plass til alle menneskene som er der nå, forteller hun.