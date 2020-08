annonse

En mosaikk kan være vakker, men er også alltid skjør.

Etter den katastrofale eksplosjonen ved havnen i Beirut, har norsk presse vært overfylt av klisjeaktige beskrivelser av Libanons hovedstad som et «Midtøstens Paris.» Beskrivelsene som kunne vært klippet ut av Lonely Planets reisebøker er lett gjenkjennelige for meg som har besøkt landet gjennom et par tiår og snakker språket.

Selv under den lille mini-borgerkrigen i 2008 var Beirut et trivelig sted å være, med åpne barer, cafeer og en vilje til å overleve kriser og katastfofer.

Det er også dette som har vært Libanons bærebjelke gjennom krisene, en psykologisk motstandskraft i kriser, skapt av tiår med uro og borgerkrig. Der andre land i regionen har vært preget av mer stabile og autoritære regimer, har uro og krig vært normen i Libanon.

Dette har skapt en atomsfære der man som besøkende på samme dag kan ligge på stranda i bikini, besøke en tradisjonelt drusisk landsby på ettermiddagen, spise på en fin fransk restaurant på kvelden og feste gjennom natten på nattklubber.

Mosaikk

Landet er mangefassetert. Men bak de mange fassettene den reisende observerer, ligger en annen og viktigere kjerne: Landet er multikulturelt.

Slik var nesten alle samfunn i Levanten og denne delen av Midtøsten frem til det osmanske rikets fall. Det var samfunn styrt av tradisjonelle muslimske ledere, der andre minoriterer hadde sin egen plass, med ulike islamske retninger, kristne, jøder, drusere og andre enda mer uglesette og utsatte religiøse grupper som gjensidig konkurrerte om ikke å havne nederst i hierarkiet.

Denne multikulturalismen har i de fleste land i regionen blitt erstattet av en mer rednyrket islamsk-arabisk nasjonalitet med ulike lokale avskytninger, mens multikulturalismen lever videre i Beirut og Libanon.

Nøye oppdelt

Det er ikke noe vakkert syn. For selv om den skaper en fascinerende mosaikk, er også dette grunnen til at landet har et politisk system nøye oppdelt mellom ulike religiøse grupper, i praksis resultatet av en fortsatt skjør fredsavtale i 1989, der borgerkrigens parter delte landet opp mellom hverandre. Dette er en tradisjonell form for identitetspolitikk, der hvem du er og ikke hva du tror på eller mener avgjør din posisjon.

Det er denne politikken den gryende protestbevegelsen i Libanon ønsker et oppgjør med, drevet frem av en middelklasse som ikke bare har tatt til seg vestlige normer og tradisjoner, men også ser til Europa og USAs form for statsborgerskap, der borgeren ses på som et selvstendig individ og ikke først og fremst måles ut fra hans eller hennes gruppetilhørighet.

Men protestbevegelsens problem er røttene til konflikten i Libanon. For det er nettopp fraværet av felles verdier og en felles plattform som har skapt grunnlaget for en skjør sameksistens som har ført til paradokser som at landets største kristne parti befinner seg i en allianse med islamistgeriljaen Hizbollah.

Å overskride denne sameksistensen til en form for felles og sekulær libanesisk identitet, avskåret fra islam, kristendom eller en felles-arabisk plattform er et fint ideal. Men i Midtøsten blir dessverre de fleste revolusjoner svøpt i blod. Og om protestbevegelsen på gata i Beirut skulle lykkes med sie mål om å kaste de gamle lederne, er dessverre faren stor for at en ny borgerkrig avløser den gryende demokratibevegelsen.