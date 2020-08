annonse

USA-ekspert mener at et rasistisk og kvinnefiendtlig politisk klima har tvunget Biden til å velge en farget kvinne som sin visepresidentkandidat.

Det har lenge vært spekulert i hvem som skulle være Joe Bidens visepresident i kampen om presidentskapet i USA denne høsten. Tidligere har det vært spekulert om han kom til å velge alt fra sin tidligere motstander i demokratenes nominasjonsvalg Elizabeth Warren, til tidligere førstedame Michelle Obama, og Susan Rice som var nasjonal sikkerhetsrådgiver under Obama administrasjonen.

Men denne uken ble det klart at California-senator Kamala Harris utnevnes til kandidat som visepresident for Demokratene i Joe Bidens valgkampanje.

De anerkjente demokraten Kamala Harris (55), som blir omtalt i media som «den kvinnelige Obama», er datter av en indisk-amerikansk kreftforsker og en jamaicansk økonomiprofessor.

Selv er Harris utdannet jurist og har en solid bakgrunn fra politikken. Hun har tidligere vært statsadvokat og senator i California, og i forhold til Joe Biden virker hun energisk og ungdommelig.

Flere eksperter mener Harris vil gi Joe Bidens valgkampanje mange elementer som mange velger søker. Som kvinne med minoritetsbakgrunn vil hun nok trekke flere afro-amerikanske kvinner til valgurnene.

Kan bli første kvinnelige president

Joe Bidens kritikere har argumentert for at 77-åringens mentale og fysiske helse er for dårlig til å takle rollen som president, noe som har skapt stor spenning rundt valget av visepresident. Da det er potensielt mulig at han vil se seg nødt til å trekke seg av helsemessige grunner under hans første periode som president.

Professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU sier til Resett at det er en reell sjanse for at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige president

– Dersom Biden skulle se seg nødt til å trekke seg som president av helsemessige grunner, tror du den amerikanske befolkningen vil anse henne som riktig person for jobben?

– Sjansen for dette er klart tilstede. Dersom Biden/Harris blir valgt, vil hun være legitim. Amerikanere vet godt at Biden har passert middagshøyden for lengst og at det er en reell sjanse for at Harris må ta over styringen av landet. Biden er 77 år og presidentjobben er svært krevende og med høyt stressnivå, sier Knutsen.

– Tror du valget av Kamala Harris som visepresident vil styrke Bidens sjanser mot Donald Trump?

Det er veldig vanskelig å si. Vi får se hva reaksjonene er på meningsmålingene. Men jeg tenker Biden ble presset av eget parti til å nominere en farget kvinne. I dagens politiske klima som både er rasistisk og kvinnefiendtlig er det en dobbel gamble fra Bidens side, avslutter Knutsen.