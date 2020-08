annonse

annonse

En av palestinernes mest kjente politikere tar avstand fra avtalen som innebærer full normalisering mellom Israel og De forente arabiske emiratene.

– Avtalen belønner israelsk okkupasjon, skriver Hanan Ashrawi på Twitter.

Israel got rewarded for not declaring openly what it's been doing to Palestine illegally & persistently since the beginning of the occupation. The UAE has come out in the open on its secret dealings/normalization with Israel. Please don't do us a favor. We are nobody's fig leaf! https://t.co/6e8x7EhF2v

— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020