Er vi opplyst om virkeligheten? Er folket det, får vi ærlig fullverdig informasjon? Eller er det her politikerne lurer oss? Ja, dessverre, her er det mye å kritisere.

Hele den norske mediaverdenen er politisk korrekt, en Sovjetlignende tilstand. For det finnes ikke en dagsavis som representerer opposisjonen. Bare noen få nettsider som forfekter en friskere riktigere virkelighet. Men de får ingen statsstøtte, tvert imot, de henges ut av det subsidierte hylekoret som useriøse, marginale, stemmer – eller det som verre er.

Dette bekrefter et sykt ensrettet, ja tapt demokrati. For slik kan ikke det påståtte meningsmangfoldet opprettholdes, en falsk påstand. At Vårt land får rundt 30 millioner i pressestøtte er bare ubegripelig.

Blant annet ser vi at regjeringen bevisst velger ikke å korrigere for løgnaktige og venstrevridde riksmedier, NRK inkludert. Tvert imot, Erna Solberg har tillatt media-subsidiering med våre skatte-penger. Tenk, en borgerlige regjering subsidierer media-løgnaktighet til tross for dens sosialistisk ensidighet. Men ingen støtte til opposisjonen. Enten må begge sider statsstøttes, eller ingen.

Det siste ville vært enkelt og samtidig spart samfunnet store penger. NRK må oppsplittes til to konkurrerende sider og ikke oss belastes over skatteseddelen. Dette «misforholdet» mer enn tyder på at det passer regjeringen utmerket, med folket sånn passe uopplyst mht virkeligheten. Erna har nå hatt sju år på seg til å gjøre noe med dette. Fordi ethvert velfungerende demokrati forutsetter folket opplyst. Ellers kan vi like gjerne ha et diktatur, hvilket vi langt på vei også har fått.

Om upolitiske Alice i eventyrland het det at hun gikk seg vill, men kom til et kryss og lurte på om hun skulle ta til høyre eller venstre. En gammel mann kom forbi og spurte, hvor skal du hen da? Nei, det visste ikke Alice. Vel, da spiller det jo mindre rolle hvilken vei du tar, svarte han Jeg husker ikke slutten på det eventyret. Men alle har en egen plikt i forkant av «valg» å orientere seg om terrenget. Ikke å stole på politikernes frekke pretensjoner og selekterte ærlighet.

Arnt Folgerø hadde en grundig kronikk på Resett med tittelen «Venstresidens farlige virkelighetsforståelse». Han tok sitt utgangspunkt i USA og beskrev galskapen og tankegodset til venstreekstremistene der borte og mente å se paralleller også ellers i Vesten på denne utviklingen. Men se, folk begynner å reagere negativt på sivil ulydighet, vold og vandalisme. Som Folgerø sa, USA er ingen roman, men et forskjells-samfunn med indikasjoner på oppløsning. For det skjer en vanvittig opphopning av penger og verdier hos en liten gruppe i samfunnet, samtidig som store deler av befolkningen etter Barack Obama var tilsidesatt, mest neglisjert var de fattige hvite i rustbeltet. Fordi finanskapitalen ble tillatt å flytte industri-produksjon til Kina og annetsteds. Resultatet ble nedlagte bedrifter og alvorlig arbeidsløshet.

Denne negative utviklingen lovet Trump å reversere, blant annet, og sto slik frem som de fattiges, inkludert de svartes reelle beskytter. Han har holdt alt han lovet under valgkampen. Dette til demokratenes store fortvilelse, som falskt tidligere har projisert seg som de fattiges parti. Med uhederlige påstander har de ureglementert og i snart fire år intenst forsøkt å påføre Trump «et banesår» for å slippe å stå opp mot en folke-populær president. De oppfører seg nå som desperate for de vet egen kandidat neppe kan ta fra Trump fire nye år. Dette er min kortversjon av det drabelige politiske spillet som der utfolder seg. Og tidlig november faller avgjørelsen med store konsekvenser for resten av verden.

Som Folgerø rapporterer, det er uhyggelig hvordan venstresiden argumenterer mot Trump, samt hvordan «hvite» folk med røtter i de amerikanske elitene går ned på kne for og kysser føttene til folk med afro-amerikansk bakgrunn. Et kollektivt hysteri som man ikke skulle tro mulig i er vestlig samfunn, nå grepet av idioti og syk politisk korrekthet. Med BLM ledere som oppfordrer til vandalisme og revolusjon og som sågar har erklært seg som skolerte marxister. Men motkreftene øker og presidentvalget nærmer seg. Selv rotfestede i politisk korrekthet er begynt å reagere nå 100 dager før valget.

Folgerø: «Det som nå skjer i USA, med politiske opptøyer, monument-nedrivning og vandalisering, er en aksentuering av den politiske utvikling i Vesten. Nylig forlot Bari Weiss stillingen som kommentator i New York Times, et av den politiske korrekthetens fyrtårn i USA, etter menings-press og trakassering fra kolleger i avisen. Tidligere i sommer fratrådte en av redaktørene i samme avis, James Bennet, stillingen etter massiv kritikk for å ha publisert en kronikk av den republikanske senatoren Tom Cotton. I kronikken foreslo Cotton å sette inn føderale styrker mot plyndringen og raseringen av amerikanske storbyer i regi av Antifa og BLM.»

Hadde den forvillede Alice hørt på NRK ville hun vært uten balansert informasjon både om «veikryss» og veien fremover. Jeg holder Erna Solberg personlig ansvarlig for NRK. For ikke selv etter snart to valg-perioder i statsminister-stolen å ha balansert for den norske virkelighetforståelsen, tvert imot. Hun forekommer meg som «heleren» dvs ikke det spor bedre enn sannhetsstjeleren, nemlig NRK, forøvrig likt det gamle Pravda. Borgerlig? Reelt demokrati? Nei, glem det.

