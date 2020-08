annonse

Naboene vil stanse oppføringen og krever midlertidig stans i byggingen fram til saken skal opp i retten.

En gruppe naboer som bor i nærheten av Utøykaia i Hole kommune, går rettens vei for å forsøke å stanse oppføringen av det nasjonale minnesmerket etter 22. juli 2011, skriver NTB.

Ringerike tingrett skal etter planen behandle dette søksmålet i slutten av november.

– Etterlatte, overlevende og pårørende har et sterkt behov for et minnested med tilknytning til Utøya, og dette kan derfor ikke trekke enda lenger ut i tid, sier Sand til NTB.

Advokat Ole Hauge Bendiksen representerer naboene. Han skriver i ett prosesskriv til Ringerike tingrett at det foreligger betydelig bekymring for helsesituasjonen til flere av naboene og at enkelte risikerer retraumatisering.