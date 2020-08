annonse

NTB melder at to menn er tiltalt for kroppsskade etter at en mann i 20-årene i mai i år ble skutt i leggen utenfor Åsen skole i Lørenskog.

Politiet fikk melding om at det var hørt høye smell ved Åsen skole klokken 19.36 26. mai i år. De dro deretter til området for å undersøke og fant etter hvert en mann i 20-årene som var skutt i leggen. Senere ble to unge menn innhentet av en hundepatrulje etter å ha forsøkt å stikke av.

Nå er en mann i slutten av tenårene og en mann i begynnelsen av 20-årene tiltalt i saken. Den yngste av de to er tiltalt for å ha avfyrt skuddet som traff mannen.

Ifølge NTB, er begge også tiltalt for trusler mot mannen. Ifølge tiltalen rettet mannen i slutten av tenårene den ladde pistolen mot hodet til den fornærmede, mens den andre mannen holdt utkikk.

Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett torsdag i neste uke.