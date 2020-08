annonse

USAs justisminister William Barr mener Antifa er «bolsjeviker» som bruker fascistiske taktikker.

Barr mener også at Antifa bedriver en slags urban gerilja-krigføring hvor media feiler i å beskrive virkeligheten slik den er, skriver Daily Wire.

– Antifa infilterer demonstrasjoner hvor folk bruker sine sivile rettigheter ved First Amendment [retten til frie ytringer. red.anm] , og gjemmer seg bak disse. Det er der de opererer. De kaprer disse demonstrasjonene og fremprovoserer voldsbruk ved hjelp av et nettverk med personer som består av alt fra topp provokatører til slåsskjemper, sier Barr.

Justisministeren sier at Antifa er svært godt organiserte og at deres ekstreme holdninger og voldsbruk ikke blir korrekt dekket av media.

Han fortsatte:

«Venstresiden ønsker makt fordi det er essensielt deres opplevelse av å være under guds nåde i deres sekulære religion. De ønsker å styre folks liv slik at de kan skape det perfekte samfunn for oss alle. Det er hva som driver dem. Trang etter makt like mye som Trumps valgseier byr dem imot.»

