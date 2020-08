annonse

Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier R-tallet nå er på vei ned og påpeker at lokale smitteutbrudd flere steder ser ut til å være under kontroll.

– R-tallet i Norge ligger på rundt én, men er på vei ned, opplyser avdelingsdirektør Vold i FHI.

Reproduksjonstallet sier noe om hvor mange en koronasmittet person smitter videre.

– Smitteutviklingen tyder ikke på en nasjonal oppblussing, bekrefter Vold, som også påpeker at sommerens lokale utbrudd ser ut til å ha kommet under kontroll.

I en annen melding sier helseminister Bent Høie at det ikke er aktuelt å gi ut gratis munnbind.

– Nå sier apotekforeningen at de har god tilgang til munnbind, og at anbefalingene her gjelder i et begrenset område av Norge, og i en begrenset situasjon. Så da er det viktig at andre som ikke har behov for munnbind, ikke går og kjøper munnbind, understreket han.