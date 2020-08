annonse

annonse

På grunn av religion er det mange muslimer som ikke tar opp boliglån. Renter er forbudt i islam. Men nå skal eiendomsselskapet Global Housing tilby rentefrie lån. De har inngått en avtale med en norsk bank.

– Mange muslimer, inkludert meg selv, har boliglån og lever godt med det, men tusenvis av muslimer i Norge eier ikke bolig på grunn av renteforbudet i islam. Dermed henvises de til leiemarkedet. Mangel på lånetilbud for denne gruppen hindrer økonomisk integrering i Norge, sier Sofian Mehmood, leder for finans og økonomi og presseansvarlig i det norske eiendomsselskapet Global Housing AS (GH) til Vårt Land.

Les også: Norges Banks nullrente kan vare i flere år

annonse

Renter kan føre til ulykke

Renter er forbudt i religion islam, det har resultert i at mange muslimer i Norge ikke eier sin egen bolig. I en Civita-rapport fra 2016 ble det konkludert med at islamske finansprodukter, spesielt huslån, er etterspurt blant muslimer i Norge. Klassekampen skrev om en kartlegging som viste at bare 11,8 prosent av et utvalg norsksomaliere eier egen bolig.. Hele 87 prosent tror det å ta opp lån vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», og 56 prosent tror det å ta lån med renter kan føre til ulykke.

Global Housing AS ønsker å hjelpe de som av religiøse grunner ikke kan ta opp lån. Selskapet har allerede hjulpet omtrent 50 familier «med å realisere boligdrømmen. Forretningsideen er at Global Housing AS betaler for boligen og så leaser kunden den etterpå. Sofian Mehmood, vedgår at denne løsningen blir dyrere enn man om skulle betale renter, men han tror likevel av det vil være et marked.

annonse

Les også: Religiøs overbevisning risikerer å bli forskjellsbehandlet av Nav

– At lånet er rentefritt, betyr altså ikke at det er gratis. Det vil kunne bli noe dyrere enn et ordinært lån, men fortsatt konkurransedyktig. Uansett er det mer lønnsomt å eie egen bolig framfor å leie og betale ned på andres lån. Vi er glade for å ha funnet en bankaktør som ser den samme sosiale verdien i dette prosjektet som oss, sier Mehmood og legger til.

– Målet vårt er å gi flere tusen familier muligheten til å eie sin egen bolig ved å gi dem et alternativ til et ordinært boliglån, sier Mehmood, som understreker at lånet skal være tilgjengelig for alle, ikke bare muslimer.

De ønsker ikke ennå å gå ut med hvilken norsk bank de har inngått samarbeid med. Årsaken er at banken først må innhente produktgodkjenning fra styret sitt, skriver Vårt Lånd.