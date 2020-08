annonse

Timothy Cheruiyot fra Kenya holdt unna for den norske tenåringen i spurten og vant på 3.28,45, men det ble en stor dag for Jakob Ingebrigtsen, som for første gang løp under 3.30 og slo europarekorden til Mo Farah.

Broren Filip Ingebrigtsen ble nummer fire med 3.30,35.