Studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er lei indoktrinering og identitetspolitikk. I Morgenbladet kommer syv unge kunstnere med en streng irettesettelse av studentene.

– Vi ser oss nødt til å imøtegå bekymringsmeldingen som vi leste denne uken i Morgenbladet. Vi lurer på hva slags ikke-ideologi som avsenderne i bekymringsbrevet tror KHiO er tuftet på i dag? Hvordan kan de tro at en utdanningsinstitusjon kan være nøytral? skriver de.

De unge og relativt ukjente kunstnerne slår fast for studentene at kunst er politikk. Åpenhet, eller ikke-ideologi, som de kaller det, må stagges, så kunstuttrykket kan rettes inn mot det de mener er samfunnets problemer.

– Nå er det dessverre slik at de fleste kunstinstitusjoner i Norge domineres av hvite mennesker og en eurosentrisk historie som ikke reflekterer samfunnet vårt i dag, og for mange BIPOC-kunstnere (Black, Indigenous and People of Colour) er det derfor ikke et trygt sted å studere kunstneriske fag. Å slippe å ta hensyn til trakassering og rasisme er et gode som er reservert for kun deler av befolkningen, står det i innlegget.

At avsenderne er seks unge kvinner og en mann reflekterer de ikke over. Heller ikke at kun en av dem, mannen, representerer en minoritet. De vil at kunsten skal reflektere samfunnet. Et mer balansert utvalg i minioppropet hadde vært en god start. Et utvalg som reflekterte samfunnet.

– For at en kunstutdannelse skal levere kvalitet, så må den ha mangfold i perspektiver og kunstuttrykk, og mangfold må finnes både blant studenter og stab. Hvordan skal ellers en kunstutdannelse speile et mangfoldig samfunn og forbli relevant? spør den ikke mangfoldige gruppen. Den eneste mannlige og flerkulturelle som har underskrevet, Hanan Benamar, var en av skuespillerne i den omdiskuterte teaterforestillingen Ways of seeing på Black Box teater.

De unge kunstnerne mener at rasisme kun eksisterer en vei. Uansett. Dette synes udiskutabelt. Men hvis en ung, etnisk norsk talentfull gutt fra Groruddalen, etter opptak på studiene hadde brukt kunst til å fortelle en historie om rasisme, undertrykking og vold mot hvite. Hva da? Slik som denne guttens historie.

Verdenskunst blir hyllet, men bare hvis den blir fortalt av mennesker med eierforhold til en historie fortalt utenfor Europa. En norsk gutt på nitten år, som er vokst opp i en norsk by må fortelle sin historie derfra, ikke fra en verden andre eier. Det blir ikke kunst uten integritet. At det er en overvekt av hvite lærere på en norsk kunstinstitusjon synes naturlig. I hvert fall for meg.

– Å studere ved en skole som tilrettelegger for kunnskap om queer-teori, feminisme, antirasisme, antikapitalisme, postkolonial teori og ikke-vestlige kunstformer vil styrke studenters kompetanse for å analysere makthierarkier og få forståelse for ulike perspektiver og kunstuttrykk, skriver kunstnerne videre i Morgenbladet.

At Norge er en minoritet i verden, reflekterer de ikke over. Et eurosentrisk perspektiv er svært nyttig og verdifullt hvis man studerer kunst i Norge. Et annet perspektiv er vært svært viktig og verdifullt om man studerer kunst i en annen verdensdel. Etterligning er ikke kunst. De store malerne dro ut i verden for å male den. Du må leve et sted for å oppleve det. Hva er galt med å ta utgangspunkt i der du er? Det du lukter og ser.

De syv mener studentene på KHiO er uempatiske og at man først nå, etter at rektor Måns Wrange satte i gang en handlingsplan for blant annet antirasisme, kan bygge en institusjon tuftet på likeverd og inkludering.

De sier med andre ord at det per i dag hverken er trygt eller inkluderende for minoriteter å studere i Norge. Da må det være mange historier media ikke har snappet opp om dette. Inntrykket er ellers at et såkalt mangfoldig kunst- og kulturuttrykk er overrepresentert og sterkt subsidiert i Norge de siste tiårene.