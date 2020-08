annonse

Etter et lite avbrekk fra juni, har det det har blitt skrevet utallige artikler i norske medier om coronasmitten de siste ukene. Det har hatt konsekvenser.

56.000 nordmenn er spurt av Norsk koronamonitorom om de er bekymret for å bli smittet. De siste dagene oppgir 46 prosent at de er bekymret, opp 7 prosentpoeng fra rekordmåneden mars. 26 prosent er ikke bekymret, skriver NTB.

Bekymringsnivået har dermed aldri vært høyere enn nå.

65 prosent svarer at de ikke har tillit til at folk flest i Norge følger råd for å unngå koronasmitte, ifølge samme undersøkelse. Bekymringen for smitte øker.

Kun 16 prosent har tillit til at folk flest følger rådene, ifølge Opinion , som står bak undersøkelsen.

55 prosent svarer at de er positive til å bruke munbind, mens 18 prosent er negative.

