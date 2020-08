annonse

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver Northug på sin instagram-profil fredag kveld.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Jeg viser til Petters innlegg på instagram og har ikke ytterligere kommentar til saken, skriver Helle til VG.

Det er ikke første gang Northug er i trøbbel med politiet, skriver NTB. Han promillekjørte i og krasjet sin Audi i et autovern i Trondheim. Da fikk han 50 dager betinget fengsel og en bot.

Han var tidligere i år også i en rettstvist med Aylar Lie. Lie krevde 100.000 kroner av Northug for innhold i 34-åringens selvbiografi. Hun tapte i retten.

Northug la opp som skiløper i desember 2018. Siden har han blant annet vært langrennsekspert for TV 2, og også utviklet sin egen sportsbrillekolleksjon.