Den taiwanske presidenten Tsai Ing-Wen sier at forholdet mellom Taiwan og USA stadig blir sterkere i takt med at øystaten ser en økende trussel fra Kina.

Tsai kom med flere uttalelser om Taiwans fremtid under en videokonferanse ved den amerikanske tenketanken Hudson Institute i Washington onsdag 12. august.

Hun forklarte blant annet at øystaten måtte kunne forsvare seg mot «tvang» med et sterkt militære, og viste til at Taiwan nettopp har vedtatt sitt «største forsvarsbudsjett noensinne» – med 2,3% av BNP.

Presidenten presiserte likevel at Taiwan er avhengig av støtte fra likesinnede demokratiske og frie samfunn for å overleve som stat – spesielt USA.

– Selv om vårt militære er effektivt, kan vi ikke stå alene uten støtte fra verdenssamfunnet av likesinnede demokratier. Jeg er stolt over at forholdet mellom Taiwan og USA aldri har vært sterkere, sa hun.

– Over hele linjen deler vi en høy grad av gjensidig tillit og et felles strategisk bilde av hvordan vi kan samarbeide for å beskytte og bevare et åpent Indo-Stillehav, la hun til.

Sameksistens og selvstendighet

Tsai gikk videre til orde for «fred, likhet, demokrati og dialog» i Taiwans forhold til Kina.

– Vi vil alltid være villige til å samarbeide for fredelig sameksistens og for å forhindre en nedadgående spiral i forholdet mellom Taiwan og Kina. Og vi vil aldri slutte å tro at det kan være en bedre fremtid foran oss, der begge sider kan ta del i hverandres suksesser og prestasjoner, sa hun.

Tsai la imidlertid til at Taiwan har rett til å være en selvstendig demokratisk nasjon – fri fra Beijing og styret til Det kinesiske kommunistpartiet.

– Vi må også være realistiske og innse forskjellene våre. Taiwan har blitt et fullverdig demokrati. Våre 23 millioner mennesker har rett til å bestemme vår egen fremtid, noe som er antitesen til den posisjonen som Beijing har inntatt, sa hun.

Hongkong

Tsai viste til utviklingen Hongkong som et eksempel på hvilke trusler Taiwan og kinesiske demokratiforkjempere nå står ovenfor.

– Når resten av verden har blitt distrahert av en av de viktigste krisene i nyere historie (gjennom coronaviruset), ser vi økende trusler mot frie og demokratiske samfunn. Ingen steder er dette tydeligere enn i Hongkong, sa hun.

– Vi er de eneste to kinesisktalende samfunnene i hele verden som minnes 4. juni og dens dype betydning for frihet og demokrati, la hun til, med en henvisning til massakren mot kinesiske demokratiforkjempere på Den himmelske freds plass i Beijing 4. juni 1989.

Oppfordring

Tsai oppfordret deretter det internasjonale samfunnet om å kritisere og ta grep for å svare på Beijings pågående erodering av Hongkongs friheter.

– Jeg applauderer handlingene som Storbritannia, USA og mange andre demokratier har tatt, og ber mer likesinnede land om gjøre det samme, sa hun.

– Taiwan står på frontlinjen i forsvaret av demokratiske verdier. Alvoret av trusselen som vi står ovenfor, viser vanskelighetsgraden av oppgaven som står foran oss. Men ved å stå sammen, som et fellesskap av likesinnede demokratier, er jeg sikker på at vi vil overkomme denne utfordringen, avsluttet hun.