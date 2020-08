annonse

For to dager siden rapportere Resett om et overfall på nestleder i Selvstendighetespartiet, Reinert Skadsem. Nå har omsider også NTB rapportert om saken. De melder at to personer er mistenkt i saken.

Hendelsen skjedde på Kalbakken i Oslo på tirsdag. Skadsem ble lettere skadd i angrepet og har ennå et blått øye og hevelser i ansiktet, skriver Filter Nyheter som NTB baserer sin sak på.

– Jeg kan bekrefte at to personer har status som mistenkt i en sak som gjelder kroppskrenkelse, straffelovens § 271. De fornærmede sto på en politisk stand da hendelsen skjedde. Utover det vil vi ikke kommentere etterforskningen, sier politiadvokat Andreas Kruszewski ved Oslo politidistrikt til Filter Nyheter.

Skadsem og hans kollega hadde klær, banner og løpesedler med Selvstendighetspartiets logoer på standen på Kalbakken.

– Påtalemyndigheten og politiet ser svært alvorlig på vold mot personer som utøver sin ytringsfrihet som del av en politisk virksomhet, sier Kruszewski.

Etter det Filter Nyheter får opplyst, har de mistenkte tidligere vært i politiets søkelys som del av et militant, antifascistisk miljø som ser på vold som legitimt virkemiddel mot personer de regner som høyre-radikale eller -ekstreme.

Dette vil ikke politiet kommentere, skriver Filter Nyheter.

Også Resett rapporterte for to dager siden om Antifa-bakgrunn på en av gjerningsmennene.