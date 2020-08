annonse

Kina truer med å skyte ned passasjerfly i internasjonalt luftrom. Nå intensiveres debatten om Kina er en legitim stat eller et banditt-regime, herunder om Taiwan bør gis full diplomatisk anerkjennelse.

Flere trusler fra Beijing

Det er i hovedsak opprørere, terroristgrupper og banditt-stater som er kjent for å skyte ned sivile fly. Eksempler er Malaysia Airlines-flyet som ble sprengt over Øst-Ukraina i 2014 og Irans nedskytning av passasjerflyvningen PS752 tidligere i år.

Nå varsler også regimet i Beijing at passasjerfly kan bli skutt ned – ikke over Kina, men i internasjonalt luftrom. Dette skjer etter at USA nylig har trappet opp sin rekognosering i Sør-Kina-havet, et havområde som Kina og flere land gjør krav på og som rommer enorme mengder olje og naturgass.

I likhet med andre land bruker USA ombygde passasjerfly til militær rekognosering. Det var 5. august i år et amerikansk E-8C-fly var på oppdrag langs kysten utenfor Guangdong, provinsen som omslutter Hongkong. Flyet ble først oppfattet som et kommersielt luftfarttøy, men da det nærmet seg hovedstaden Guangzhou, skjønte kineserne at det var et militærfly.

Tildragelsen fikk Beijing-regimets forsvarsminister Wei Fenghe til å telefonere til USAs forsvarsminister Mark Esper, en samtale som angivelig varte i nitti minutter. Nå følger regimet opp med en klar advarsel, formidlet gjennom lavere ledd i hierarkiet.

– Det kan forårsake ulykker eller feilvurderinger på grunn av stigende spenninger mellom kinesisk og amerikansk militærmakt. […] Sør-Kina-havet er et av verdens travleste internasjonale luftrom, [så amerikanernes aktivitet] kan sette sivil luftfart i fare.

Dette sier en kilde som «står nær» Folkets Frigjøringshær, ifølge South China Morning Post. Med andre ord truer Kina med å skyte ned sivile fly som mistenkes for å være militære, og legge skylden på USA.

Ved Institutt for Forsvars- og Strategiske Studier i Singapore mener stipendiat Collin Koh at kineserne overdriver risikoen for nedskytning. Verdens luftfartsmyndigheter bruker radarbaserte IFF-signaler (Identification, Friend or Foe) til å identifisere luftfartøy, og risikoen er derfor minimal så lenge militære fly overholder trygg avstand til sivile, mener Koh. I år har Beijing selv simulert en rekke angrep på nabolandet Taiwan, herunder med flytokt i Taiwan-stredet. Folkets Frigjøringshærs seneste øvelse ble innledet 10. august. Er Kina en stat? Beijings skadelige handlinger og tirade av trusler mot andre land i år har fått politikere og kommentatorer til å stille spørsmål ved om Kina i virkeligheten er en stat eller bør anses som et banditt-regime uten legitimitet etter internasjonal rett. Amerikanske politikere som senator Josh Hawley har omtalt Beijing som et «voldelig og autoritært regime», mens Senatet enstemmig har vedtatt at Taiwan bør gjeninnsettes som observatør i FN-organet Verdens Helseorganisasjon. Andrew Bolt i «The Bolt Report», et program på TV-kanalen Sky News Australia, sier at Kina er en «storslått sivilisasjon, men nå i hendene på banditter og gangstere». – Kommunistpartiets Kina burde ikke behandles som et legitimt styre. Det er ingen normal stat som opererer innenfor rammene av aksepterte konvensjoner. […] USA og resten av det internasjonale samfunnet burde ikke tillate Kommunistpartiet å forsterke sine påstander om at det er Kinas legitime regjering, skriver RealClearDefense. I det vitenskapelige tidsskriftet China International Strategy Review mener Tao Xie derimot at Kina fortsatt kan bevare og styrke sin internasjonale legitimitet uten å samtidig bedrive konfrontasjoner mot USA. – I møte med et veiskille i USAs Kina-politikk burde Beijing […] revurdere hvordan det kan forbedre sin konkurransestyrke i forhold til USA. Styrke stammer ikke bare fra økonomisk og militær makt, men også fra internasjonal legitimitet, skriver den kinesiske forskeren, som arbeider ved Beijing Foreign Studies University, og fortsetter: – For å styrke sin internasjonale legitimitet burde Kina forbedre forholdet til sine naboer, la det internasjonale samfunnet ta større del i dets velstand, snakke høyt om tiltrekkende politiske verdier og gjøre sin nasjonale identitet mer inkluderende [overfor andre enn etniske kinesere, journ.anm.]. Disse fire skrittene er ikke konfronterende, men de vil gjøre Kina til en mer formidabel konkurrent overfor USA, avrunder Tao. USA anerkjenner fortsatt Kina som suveren stat. De har imidlertid sluttet å omtale Xi Jinping som Kinas president, og har nå besluttet å gjennomføre for regime-endring i landet. Råd fra Bolton Under et seminar 9. juli delte tidligere Trump-rådgiver John Bolton strategiske analyser og råd rundt de amerikansk-kinesiske relasjonene. Forholdet mellom USA og Kina er for tiden på bånn, og her øyner Bolton en gyllen mulighet til å anerkjenne Taiwan som stat. Bolton anbefaler såkalt asymmetrisk press mot Kina, det vil si å angripe og svekke regimet i Beijing fra flere hold samtidig, med ulike virkemidler og heller uforutsigbart, blant annet i Øst-Turkestan, Tibet, Hongkong og Taiwan. – Når vi ser denne typen atferd [fra Beijing], gir det anledning til asymmetrisk press på Kina. Jeg har ganske lenge ment at USA bør innvilge Taiwan full diplomatisk anerkjennelse, sa Bolton under seminaret. – Ærlig talt, jeg tror at hvis du ikke er innstilt på å anerkjenne en fritt valgt representativ regjering i et demokratisk land som Taiwan, hva er da formålet med diplomatisk anerkjennelse, spør Bolton retorisk. Han kaller det «latterlig» at USAs regjering har måttet møte taiwanesiske representanter «på kaffebarer og restauranter» i Washington, DC for å ikke krenke Beijing, og mener at amerikanere «burde kunne møte hvem vi vil i amerikanske regjeringsbygninger». Bolton brukte dette som et av flere eksempler på hvordan USA i årevis har forsøkt å tekkes Kina, angivelig fånyttes og i strid med USAs interesser. Bolton tror ikke at Kina nødvendigvis kan puste lettet ut hvis Joe Biden vinner det amerikanske presidentvalget 3. november. Grunnen er at Taiwan, Hongkong med flere både nyter bred støtte hos Demokratene og Republikanerne. Biden har selv kalt Kinas generalsekretær Xi Jinping «thug», banditt.

– Det er vanskelig å si hva Trump vil foreta seg [overfor Kina mellom 4. november og 20. januar] hvis han ikke blir gjenvalgt. Det er også mulig at Det demokratiske parti faktisk vil behandle Kina tøffere, lød Boltons svar på et spørsmål.