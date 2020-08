annonse

Tidligere USA-korreponsent for NRK, Tove Bjørgaas, har bare positive ord å skrive om Joe Bidens visepresident Kamala Harris.

I en ny artikkel lagt ut på den statsfinasierte nettsiden NRK.no, med tittelen «Urix forklarer», tror Bjørgaas at Kamala Harris kan være den som gjør at Demokratene slår Republikanerene i presidentvalget i november.

En av grunnene til at Bjørgaas tror dette er fordi Harris er kvinne, og ikke minst svart.

Støtter abort

NRK-journalisten mener også det er et pluss at Harris kan ta over etter at 78-åringen Biden har vært president i fire år.

Hun tror også at Harris hudfarge kan gjøre at hun stjeler stemmer fra Trump. «Urix forklarer» har ikke funnet noe som er negativt med Harris. Men i Nettavisen påpeker George Gooding noe som ikke kommer frem i norske medier: Kamala Harris er ikke moderat, hun er den mest radikale av samtlige senatorer i USA, skriver han:

– Nettstedet GovTrack rangerer de folkevalgte hvert år etter ideologi basert på hvordan de stemmer. For 2019 rangerer de Kamala Harris på 100. plass av 100 i Senatet for hvor konservativ hun er, ergo de rangerer henne aller lengst til venstre av alle 100 senatorene. Hun var også senatoren som samarbeidet minst tverrpolitisk av alle 100 i 2019, skriver Gooding.

Falske nyheter

I 2016 var NRK og Bjørgaas skråsikker på at USA ville få sin første kvinnelige president i Hillary Clinton. Da Clinton ikke vant ble NRKs seere vitne til en sjokkert Bjørgaas på direktesendt TV. En meme av henne har ofte blitt delt på sosiale medier som viser Bjørgaas på valgvaken til Clinton med åpen munn.

— President Tweety 📎 CoVFeFe19 (@Gerald_Bostock) March 4, 2020

Det var mange sterke reaksjoner mot Bjørgaas da hun var USA-korrespondent, og flere har hevdet at hun aldri burde vært ansatt i statskanalen. Flere har ment at hun har vært ute etter å sverte Donald Trump, og ikke vært en nøytral reporter.

Bjørgaas har også anklaget Trump for å spre falske nyheter. Da coronaviruset rammet verden i mars hevdet hun blant annet at at «Donald Trump benektet at koronaviruset var et problem». Dette til tross for at USA var et av de første landene til stenge innreiser fra Kina.

Trump ble også anklaget for å være en rasist etter innreiseforbudet.

Tove Bjørgaas ble hentet tilbake til Norge i 2017 etter å ha vært USA-korrespondent i over ti år.