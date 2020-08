annonse

annonse

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, ber Jonas Gahr Støre lukkr døren for SV. Han sier også at det er ikke sikkert at Støre blir statsminister om det blir en ny rødgrønn regjering.

Senterpartiet har siden 2016 sagt at de vil ha en «Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering».

– Jeg har ikke noe behov for å snakke om SV. Jeg tror valget neste høst kommer til å handle om politiske saker. Det blir et retningsvalg. Hvis Ap og Sp er klare på at det er dette alternativet vi søker oppslutning om, så vil vi få tilslutning til det av velgerne i valget. Det er jeg overbevist om. Ap og Sp hadde flertall på meningsmålingene våren 2017, sier Borten Moe til Dagbladet.

annonse

Les også: Ola Borten Moe mener mediene serverer vrangforestillinger om USA

Han sier videre at Senterpartiet har sin linje, og det er opp til Arbeiderpartiet å velge sin egen. Han ser heller ikke noen muligheter for samarbeid med de gamle regjeringspartnerne Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Det er store og reelle politiske forskjeller mellom oss nå. Da tenker jeg spesielt på det Venstre har utviklet seg til å bli. Så er det også et spørsmål om oppslutning. Det er en god stund siden de to andre har vært over sperregrensen på målingene. Akkurat nå er det bare Senterpartiet som står igjen i sentrum i norsk politikk.

annonse

Les også: Dagsavisen: Ola Borten Moe minner om Stutum

– Jeg stiller spørsmål om Venstre lenger kan defineres som et sentrumsparti. Jeg opplever det som et økonomisk liberalistisk og globalt prosjekt, som har hovedtyngden i de store byene og spesielt Oslo. Ingenting av dette er klassisk sentrumspolitikk.