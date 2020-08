annonse

annonse

I en kommende bok hevder Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen at Trump samarbeidet med Russland for å vinne presidentvalget i 2016.

Cohen omtaler i boka Trump blant annet som en «juksemaker, løgner, bedrager, bølle og rasist», og han hevder Trump ikke kommer til å forlate presidentposten fredelig, skriver NBC News.

Blant anklagene i boka er påstanden om at Trump jobbet for å komme tettere på president Vladimir Putin og «hans klikk av korrupte milliardær-oligarker», heter det i et utdrag fra boka «Disloyal, A Memoir».

annonse

Cohen hevder Trump løy til det amerikanske folket om at forholdet til Russland fordi Cohen selv var vitne til Trumps forsøk på å skaffe seg en eiendom i Moskva i valgkampperioden.

Trump har gjentatte ganger nekter for russisk innblanding i presidentvalget og mener spesialetterforsker Robert Mueller gransking var en heksejakt uten grunnlag i virkeligheten.

Tidligere fikser

Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til en pornostjerne for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

annonse

På grunn av koronapandemien ble Cohen i mai løslatt fra fengsel for å sone resten av dommen ved hjemmesoning.

Han har tidligere blitt omtalt som Trumps fikser, men snudde ryggen til sin tidligere sjef i Kongresshøringene i fjor. Der kalte Cohen Trump for en «svindler» og «bedrager».

I et utdrag fra boka hevder Cohen at han kjente Trump bedre enn hans kone og barn, fordi det var Cohen som måtte dekke over for Trumps utroskap og mange ugjerninger.

Slippes i september

Ifølge nyhetsbyrået AP blir boka lansert 8. september av Skyhorse Publishing. Den fulle tittelen er «Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to president Donald J. Trump».

I en bokomtale kaller forlaget boka for den «den mest rystende politiske skrekkhistorien dette århundret».

– Det er en historie du ikke har lest i avisen eller på sosiale medier eller sett på fjernsyn. Dette er historier som bare noen som jobbet for Trump døgnet rundt i årevis, ikke bare noen måneder eller få år, kan fortelle, heter det omtalen AP har fått tilgang til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474